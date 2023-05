Bremen-Wahl 2023: SPD liegt laut Prognosen vorne

Hier lesen Sie unseren Live-Ticker zur Bremen-Wahl 2023. Außerdem finden Sie hier alle Infos rund um Ablauf, Kandidaten und Ergebnisse.

Die Bremische Bürgerschaftswahl findet am 14. Mai 2023 statt.

findet am statt. Wählen dürfen alle Wahlberechtigten aus Bremen und Bremerhaven .

. Insgesamt treten 15 Parteien bei der Wahl an. Die AfD wurde im Vorfeld ausgeschlossen und tritt nicht an.

Die zweite Landtagswahl findet statt: Bremen wählt am Sonntag eine neue Bürgerschaft. Umfragen sehen derzeit die SPD an der Spitze, dicht gefolgt von der CDU. Wir haben für Sie alles Wichtige zur Bremen-Wahl 2023 zusammengestellt. Am Wahlabend lesen Sie hier auch die Ergebisse zur Bürgerschaftswahl.

Bremen-Wahl 2023: Live-Ticker mit News

Wer regiert zurzeit in Bremen?

Seit der Bremischen Bürgerschaftswahl 2019 gibt es eine rot-grün-rote Landesregierung, bestehend aus SPD, Grünen und der Linken. Der derzeitige Bürgermeister und Präsident des Senats ist Andreas Bovenschulte. Er tritt bei der Bremen-Wahl 2023 als Spitzenkandidat für die SPD an.

Welche Parteien stehen in Bremen 2023 zur Wahl?

Insgesamt stellen sich bei der Bremen-Wahl 2023 15 Parteien zur Wahl. Folgende Parteien wollen in die Bremische Bürgerschaft einziehen:

Christlich Demokratische Union Deutschlands ( CDU )

Deutschlands ( ) Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD )

( ) Bündnis90/ Die Grünen (Grüne)

(Grüne) Die Linke ( Die Linke )

( ) Bürger in Wut ( BIW )

) Freie Demokratische Partei ( FDP )

) Die Partei

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ( MLPD )

( ) Mera 25 (MERA25)

Ökologisch-Demokratische Partei ( ÖDP )

( ) Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

(dieBasis) Grundeinkommen für Alle (GFA)

Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

(Tierschutzpartei) Volt Deutschland (Volt)

Die AfD ist nicht zur Wahl zugelassen worden. Denn die Partei gab statt einer gleich zwei Wahllisten ab und wurde aus diesem Grund nicht zur Bremischen Bürgerschaftswahl 2023 zugelassen. Auch diverse Klagen gegen dieses Urteil wurden von drei Gerichten abgewiesen.

Bremen-Wahl 2023: Welche Kandidaten treten an?

Auch die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten stehen natürlich schon fest. Diese Politikerinnen und Politiker wollen am Sonntag den Wahlsieg in Bremen einfahren: