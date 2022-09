Die CDU wagt sich an den Neuanfang

Auf dem Bundesparteitag freuen sich die Christdemokraten, dass sie nach langer Corona-Pause wieder in Präsenz tagen dürfen. Die Orientierungsphase in der Oppositionsrolle scheint noch nicht abgeschlossen.

Als der Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt das Podium des 35. CDU-Parteitags betritt, bekommen die Delegierten in der Messe Hannover schon mal einen Vorgeschmack auf das, was sie in den Debatten noch erwartet. Hannover habe, sagt Belit Onay, in der Verwaltung das Gendersternchen eingeführt. Ein lautes Raunen geht durch den Saal – Gendern ist offenbar nicht das, was ein CDU-Mitglied unbedingt zum Leben braucht. Jedenfalls nicht dann, wenn es zum Establishment der Christdemokraten gehört, das üblicherweise auf Parteitagen vertreten ist. Der Parteivorsitzende nimmt es mit unbewegter Miene hin. Seit sieben Monaten ist Friedrich Merz im Amt, einen Neuanfang hat er seiner Partei versprochen. Vorkommnisse wie dieses gerade zeigen ihm, dass der Weg zu einer neuen CDU lang werden kann.

Die Partei tut sich in Hannover noch ein wenig schwer mit der ungewohnten Oppositionsrolle. Sie hat Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zwar gewonnen. Doch Niedersachsen, wo am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt wird, dürfte verloren gehen. Denn SPD und Grüne haben bereits sehr deutlich gemacht, dass sie es ohne die CDU machen wollen, beide haben in den Umfragen eine komfortable Mehrheit.

Merz teilt beim CDU-Parteitag in Hannover gegen Scholz aus

Ohne die CDU geht es auch – das ist nach 16 Jahren an der Regierung ein Zustand, an den sich viele Christdemokraten erst noch gewöhnen müssen. Merz ist auch Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Mehrfach schon hat er der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP und vor dem Bundeskanzler die Zusammenarbeit angeboten. Doch die Ampel und Olaf Scholz machen es ohne die Union, sie brauchen Merz nicht. Der 66-Jährige erneuert in Hannover sein Angebot, sagt, Opposition sei nicht Mist, sondern ein konstruktiver Bestandteil der Demokratie und ergänzt: "Deshalb spielen wir auf gleicher Augenhöhe mit der Bundesregierung."

Merz teilt mehrfach gegen Scholz aus. Dass der SPD-Politiker beim Besuch des Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, im Kanzleramt bei dessen Holocaust-Vergleich nicht umgehend einschritt, hat den Transatlantiker tief getroffen. Er sei sich, ätzt Merz in Anlehnung an die Scholz'schen Erinnerungslücken in der Cum-Ex-Affäre, nicht sicher, ob sich der Kanzler an den Vorfall überhaupt noch erinnere. Der Parteitag teilt diese Rüge mit lautem Applaus und der steigert sich später noch, als ihr Parteivorsitzender den Umgang der Regierung mit der Energiekrise aufs Korn nimmt.

Merz erntet auf CDU-Parteitag viel Applaus für bekannte Forderungen

Auf den "Angebotsschock" nach dem Ausbleiben des russischen Gases müsse man mit einer "Ausweitung des Angebots" antworten, fordert Merz, dass es nun "volle Kraft voraus geht mit allem, was uns zur Verfügung steht". Neben der Kohle und den Erneuerbaren Energien ist das "natürlich auch die Kernenergie, wo ist denn da das Problem?" Damit können die Delegierten was anfangen, sie applaudieren und teilen auch seinen Appell, man möge doch bitte in der Verwaltung mit der deutschen Sprache keinen Schabernack treiben. Das Gendersternchen hat Merz dabei wohl mitgedacht. Es ist dies ein Überbleibsel der alten CDU, die auf Parteitagen schon forderte, dass Deutsch als Amtssprache ins Grundgesetz aufgenommen werde – ein Vorhaben, gegen das sich unter anderem die langjährige Vorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel mit Händen und Füßen wehrte, die von Merz übrigens nicht prominent erwähnt wird.

Am Mittwoch hatte sich Merz mit Kanzler Scholz im Bundestag einen heftigen Schlagabtausch geliefert und die Ampel heftig kritisiert. So weit geht er in der Messe Hannover nicht, die Angriffe auf die Regierung bewegen sich im Rahmen dessen, was man von Merz bereits kennt.

Der neue Vorsitzende bekommt für seine Rede gleichwohl langanhaltenden Applaus, die rund 1000 Delegierten erheben sich von ihren Plätzen. Die Debatte über die Frauenquote hat Merz da noch vor sich, sie ist erst für den späteren Verlauf angesetzt. CDU-Chef Friedrich Merz will sie schrittweise und befristet einführen. Er geht da so vor, wie er auch mit seiner Partei umgehen muss. Über Nacht, das macht der Parteitag deutlich, wird der Neuanfang nicht gelingen.