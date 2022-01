Soft statt radikal? Marine Le Pen will Präsidentin in Frankreich werden

Plus Marine Le Pen ist das Idol der französischen Rechten. Bei den Präsidentschaftswahlen tritt sie wieder an. Doch diesmal gibt sie sich anders. Wie ehrlich ist das?

Die Kandidatin ist bester Dinge, und das sollen alle sehen. Ihre Schuhe mit den hohen Absätzen lassen sie noch größer erscheinen, als sie ohnehin ist. Wenn sie spricht oder lacht, und sie spricht viel und lacht oft, dann erfüllt ihre tiefe, rauchige Stimme den ganzen Raum. Ein Mikrofon braucht sie nicht. Marine Le Pen hat an diesem Nachmittag mehrere ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten in ein Hotel im noblen Pariser Westen geladen, sie trägt ein schwarzes Sakko über einer eleganten, weißen Bluse. Seit Wochen absolviert sie ein straffes Wahlkampfprogramm, reist durchs Land und gibt Interviews. Trotz des Pensums wirkt sie entspannt und ist zu Scherzen aufgelegt.