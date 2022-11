Alle Infos zum G20-Gipfel in Indonesien: Termin, Themen, Teilnehmer

Ab Dienstag findet in Indonesien der G20-Gipfel 2022 statt. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Themen und Teilnehmer der Veranstaltung.

Es ist soweit: Am Dienstag beginnt auf der Insel Bali in Indonesien das 17. Gipfeltreffen der Regierungschefs der Gruppe der Zwanzig, kurz G20. Indonesien hat dieses Jahr die Präsidentschaft der G20 inne, der Präsident des Landes, Joko Widodo, wird das Treffen leiten. Es gibt viele brisante Themen zu besprechen.

Termin: Wann ist der G20-Gipfel 2022 auf Bali?

Der G20-Gipfel findet dieses Jahr vom 15. bis 16. November statt und wird auf der Insel Bali in Indonesien abgehalten werden. Die tropische Insel, die sonst besonders bei Touristen beliebt ist, wird für die zwei Tage zum Zentrum der Weltpolitik werden. Aufgrund der Protestaktionen, die meistens am Rande der G20-Gipfel stattfinden, ist mit einer hohen Polizeipräsenz auf Bali zu rechnen. In der Vergangenheit hatte es häufiger Zusammenstöße zwischen Demonstranten und den staatlichen Sicherheitskräften gegeben, wie bei dem G20-Gipfel 2017 in Hamburg.

Themen beim G20-Gipfel 2022

Bei dem Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer wird es in diesem Jahr besonders um den Krieg in der Ukraine und seine Folgen gehen. Die Staats- und Regierungschefs der G20, die sich bei ihren jährlichen Treffen über wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen abstimmen, werden auf Bali über die Gefahr einer weltweiten Hungersnot sprechen. Diese besteht aufgrund der aus dem Krieg in der Ukraine resultierenden Nahrungsmittelkrise.

Der indonesische Präsident Joko Widodo hatte Ende Juni in einem Vermittlungsversuch zunächst Kiew und dann Moskau besucht und angeboten, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. Neben dieser akuten Thematik hat das Präsidentschaftsland Indonesien drei weitere Themen für den Gipfel hervorgehoben: den gerechten globalen Zugang zu Covid-19-Impfstoffen, die Entwicklung hin zu nachhaltiger Energieproduktion und die Digitalisierung der globalen Wirtschaft.

Teilnehmer beim G20-Gipfel in Indonesien

An den Treffen der G20 nehmen üblicherweise die Staats- und Regierungschefs der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie die Repräsentanten der Europäischen Union teil. Zu den G20-Staaten zählen unter anderem die USA, Deutschland, China, Brasilien, Frankreich, Großbritannien und Russland. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Februar 2022 haben immer mehr Staatsoberhäupter klar gemacht, dass sie gegen eine Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind.

Dieser hatte eine Einladung des indonesischen Präsidenten zunächst angenommen und die persönliche Teilnahme an dem Gipfel angekündigt. Einige Tage vor dem Treffen kündigte der Kreml dann aber an, dass Putin nicht am G20-Gipfel teilnehmen wird. Er wird durch den russischen Außenminister Sergej Lawrow vertreten.

An einem Treffen der Außenminister der G20 Anfang Juli hatte Lawrow ebenfalls teilgenommen und für einen Eklat gesorgt. Neben den Staaten der G20 werden immer wieder auch Gastländer eingeladen, in diesem Jahr etwa die Ukraine. Ob es im November auf Bali zu einem Zusammentreffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Putin kommen wird, bleibt abzuwarten.