Berichte: Boris Johnson in London gelandet

Die Tory-Partei will die aktuelle Regierungskrise möglichst schnell beenden. Doch wer wird die Nachfolge von Liz Truss antreten? Es gibt mehrere Möglichkeiten - und nicht nur neue.

Der britische Ex-Premier und mögliche erneute Kandidat Boris Johnson ist Berichten zufolge mit einem Linienflieger in London gelandet. Mit seiner Frau Carrie Johnson und seinen Kindern war der 58-Jährige in der Dominikanischen Republik am Freitag in ein Flugzeug gen Heimat gestiegen, wie ein Sky-News-Reporter vor Ort beobachtete. Der Korrespondent berichtete von "gemischten Reaktionen" - so sollen von Mitreisenden einige Buhrufe gekommen und ungläubige Blicke ausgetauscht worden sein. Am Samstagmorgen landete die British-Airways-Maschine dann am Londoner Flughafen Gatwick.

Der britische Ex-Premier steht nach Angaben eines Parteikollegen in den Startlöchern für eine erneute Kandidatur um das Amt an der Regierungsspitze. Johnson habe gesagt, er "sei bereit" und wolle antreten, sagte der konservative Abgeordnete James Duddridge am Freitagabend im Sky-News-Interview. Zuvor hatten bereits mehrere Medien übereinstimmend berichtet, Johnson habe Interesse an einer Kandidatur. Mehrere Kabinettsmitglieder sprachen sich bereits für eine Rückkehr des Skandalpolitikers aus.

Johnson war im Juli nach enormem Druck im Zuge einer Affäre um Partys am Regierungssitz während des Corona-Lockdowns zurückgetreten. Der Zeitpunkt von Johnsons Fernreise hatte Kritik ausgelöst, da im Unterhaus Sitzungswochen sind und Johnson weiterhin regulärer Abgeordneter ist.

