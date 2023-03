Schüsse im Landkreis Göppingen: FDP-Politiker offenbar schwer verletzt

Schüsse in Hattenhofen: Im Landkreis Göppingen wurde offenbar ein Mann schwer verletzt. Es soll sich dabei um den FDP-Politiker Georg Gallus Junior handeln.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Landkreis Göppingen ein Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Die Tat soll sich in Hattenhofen zugetragen haben. Laut der Südwest Presse handelt es sich bei dem Opfer um den FDP-Lokalpolitiker Georg Gallus Junior. Ein Mann, mit einem bekannten Vater, der seine Spuren ebenfalls in der Politik hinterlassen hat.

Göppingen: FDP-Lokalpolitiker Gallus durch Schüsse schwer verletzt

Laut dem Bericht musste Georg Gallus Junior in einer Klinik notoperiert werden. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Diplom-Agraringenieurs zunächst aus öffentlichen Kreisen nichts bekannt. Landrat Edgar Wolff ( Freie Wähler) schrieb am Sonntagnachmittag aber offenbar an die Mitglieder des Kreistags, dass er verletzte Kreisrat stabil sei. Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar. Im Laufe des Montags wollen sich Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem dramatischen Zwischenfall äußern.

Der Vater des Opfers war von 1976 bis 1993 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Zunächst war Georg Gallus Mitglied in der NSDAP gewesen, 1952 trat er dann der FDP bei. Der gebürtige Hattenhofener gehörte viele Jahre dem Bundesvorstand der FDP und außerdem dem Landesvorstand Baden-Württemberg der Partei bei. Er war im August 2021 in seinem Heimatort verstorben. Sohn Georg Gallus Junior wohnt ebenfalls in Hattenhofen. Er ist eines von fünf Kindern des Politikers.

Georg Gallus im Jahr 1990 im Stuttgarter Landtag. Foto: Norbert Försterling, picture alliance (Archivbild)

Wurde FDP-Politiker Gallus das nächste Opfer einer Serie?

Die Polizei ermittelt nach den Schüssen in Hattenhofen in alle Richtungen. Sie prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang mit einer beunruhigenden Serie in der Region. Im Großraum Stuttgart wurde in den letzten Wochen nun sechs Mal auf Menschen geschossen. In der Nacht auf Samstag war ein 32 Jahre alter Mann vor der Pizzeria "Micci" in der Burgunderstraße angeschossen. Kurz darauf vielen die Schüsse in Hattenhofen. Der Ort liegt rund 40 Kilometer von Stuttgart entfernt.

