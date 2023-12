Die SPD braucht keine Doppelspitze

Der Parteitag in Berlin zeigt: Lars Klingbeil ist der gefühlte Parteichef. Er gibt den Sozialdemokraten Orientierung, nicht Saskia Esken.

Geteilte Macht ist nicht zwangsläufig bessere Macht. In der Hoffnung, dadurch präsenter zu sein und moderner zu wirken, hat sich die SPD nach dem Rücktritt von Andrea Nahles 2019 für eine Doppelspitze nach dem Vorbild der Grünen und der Linkspartei entschieden. Vier Jahre später gibt es das rote Doppel noch immer – gelungen allerdings ist dieses Experiment nicht. Wer in der Partei Kurs und Takt vorgibt, hat der Auftakt des Berliner Parteitages eindrucksvoll gezeigt. Sowohl in Ton wie im Inhalt liegen gefühlte Welten zwischen Lars Klingbeil und Saskia Esken. Temperamentvoll und programmatisch der eine, spröde und uninspiriert die andere.

Klingbeil hat die Delegierten mit seiner Rede von den Sitzen gerissen, er hat versucht, der verunsicherten Partei Orientierung zu geben und ihr mitten im Ampelchaos und im Umfragetief neue Zuversicht zu vermitteln. Er ist der gefühlte Parteichef, der die SPD gemeinsam mit ihrem Generalsekretär Kevin Kühnert durch schwierige Jahre führt. Zwischen den beiden wirkt die Mitvorsitzende Esken trotz eines vergleichsweise guten Wahlergebnisses von 82,6 Prozent wie eine Sekundantin - mittendrin, aber nicht wirklich dabei.

Eine Doppelspitze wie bei der SPD macht nur Sinn, wenn beide Partner auf Augenhöhe agieren

Eine Doppelspitze allerdings macht nur Sinn, wenn beide Partner auf Augenhöhe agieren, wenn sie unterschiedliche Flügel oder verschiedene Generationen einbinden und der Partei auch nach außen eine größere Sichtbarkeit verschaffen. Im günstigsten Fall ergänzen sich die zwei an der Spitze, im ungünstigsten Fall beginnen sie irgendwann, gegeneinander zu arbeiten.

Wie schwierig es ist, die Macht gut auszutarieren, erleben die Grünen gerade. Jeweils eine Doppelspitze in Partei und Bundestagsfraktion, dazu mit Robert Habeck und Annalena Baerbock zwei Minister mit starkem Einfluss: So konzentriert sich Verantwortung nicht, so erodiert sie. Am Ende ist jeder für alles verantwortlich oder keiner für irgendetwas. Bei der SPD hat das Führungsduo im Willy-Brandt-Haus zwar keinen großen Schaden angerichtet. Genutzt aber hat es ihr bei Umfragewerten um die 15 Prozent auch nicht. Besonders modern sind Doppelspitzen ohnehin nicht – es gab sie schließlich schon im alten Rom. Dort wählte das Volk jedes Jahr zwei Konsuln an die Spitze des Senats. Gerettet hat das das Römische Reich nicht.

