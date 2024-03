Neues Drama in Gaza: Israel steckt in der Sackgasse

Noch ist völlig unklar, wer das Blutbad rund um den Hilfskonvoi für Gaza ausgelöst hat. Sicher ist hingegen, dass der israelische Regierungschef Netanjahu seinem Land schweren Schaden zufügt.

Sie sind schwer zu ertragen, die Bilder von der Panik rund um den Hilfskonvoi in Gaza, von toten Zivilisten, die ihre Hoffnung auf Nahrungsmittel mit ihrem Leben bezahlt haben. Ganz gleich, wer diese Tragödie ausgelöst hat, sind die Bilder für Israel eine Katastrophe, die nachhallen wird. Es geht gar nicht darum, dass chronische Hasser des jüdischen Staates diese Gelegenheit nutzen werden, Jerusalem einseitig anzuklagen, um gleichzeitig zu verschweigen, dass die Terrororganisation Hamas diesen Krieg ausgelöst hat. Eine militärisch harte Antwort Israels war nach dem Massaker vom 7. Oktober nicht nur legitim, sondern alternativlos. Es geht darum, dass Israel auch bei seinen Verbündeten Kredit verspielt.

Benjamin Netanjahu hat schon lange jede Glaubwürdigkeit verloren

Eine überforderte, in Teilen rechtsextreme israelische Regierung mit einem Ministerpräsidenten an der Spitze, der schon lange jede Glaubwürdigkeit verloren hat, fügt dem Land schweren Schaden zu. Denn die Massenpanik rund um die Lastwagen ist unbestreitbar eine Folge der fatalen Strategie von Regierungschef Benjamin Netanjahu, humanitäre Hilfslieferungen zu blockieren. Dass er dabei den Eindruck erweckt, dass ihm die wachsende internationale Kritik völlig gleichgültig sei, ist verantwortungslos. Hinzu kommt, dass der Ministerpräsident noch immer an dem utopischen Ziel der totalen Vernichtung der Hamas festhält – mit verheerenden Folgen.

Die Hoffnung ist, dass es noch kühle Köpfe im israelischen Kriegskabinett gibt, die verhindern, dass die israelischen Streitkräfte eine neue Offensive gegen die Hamas starten, so lange in dem Grenzgebiet zu Ägypten mehr als eine Million Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern hausen. Dann könnte der Schaden auch für Israel irreparabel werden.

Lesen Sie dazu auch