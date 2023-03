Das Update zum Ukraine-Krieg vom 20. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Um Wladimir Putin ist es seit Kriegsbeginn einsam geworden. Aber einer hält trotz des Krieges zu ihm: der chinesische Staatschef Xi Jinping. Und für den hat Putin den roten Teppich in Moskau ausrollen lassen. Drei Tage soll der Besuch dauern. Und wie es sich für einen guten Gast gehört, begann Xi seine Visite mit einem Lobgesang auf die russisch-chinesischen Beziehungen der letzten Dekade. Was sonst besprochen wird und wie die Welt auf das Treffen blickt, erfahren Sie hier.

Der Tag: Wegen des Haftbefehls gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin leitet die russische Justiz nun ihrerseits ein Strafverfahren gegen die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs ein. Die Ermittlungen richten sich auch gegen Chefankläger Karim Ahmed Khan.

Der Kreml zeigte sich indes unbeeindruckt von dem gegen Russlands Präsident Wladimir Putin erlassenen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs. "Wir registrieren das. Aber wenn wir uns jede feindliche Äußerung zu Herzen nähmen, würde das zu nichts Gutem führen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Der Krieg hat Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Und über die wird wenig gesprochen. Der Militarismus ist zurück, aber die Debatte darüber fehlt. Unser Autor meint: "Die Debatte über solche und andere Themen wird derzeit allenfalls im kleinen Kreis geführt. Die Politik hat es versäumt, sie auf die große Bühne, in die Hörsäle, in die Talkshows und die Feuilletons zu heben." Zum Kommentar.

Bild des Tages:

Foto: dpa

Der Rückhalt Chinas ist für Putin von enormer Bedeutung. Und das Treffen der Staatschefs deshalb so brisant. Der Westen dürfte das angespannt verfolgen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Eine Untersuchung zeigt, dass Eltern mit geringen Einkommen von der Inflation besonders belastet werden.

Wie Familien unter den Krisen leiden

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.