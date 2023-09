Pirat oder Bundeskanzler? Scholz nach Jogging-Unfall mit Augenklappe

Bundeskanzler Scholz verletzte sich am Wochenende beim Joggen. Ihm gehe es gut, erklärte er auf X, postete ein Foto von sich – und wurde mit Memes belohnt.

Am Wochenende ist Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) beim Joggen gestürzt. Er zog sich Prellungen zu und sagte wegen der Verletzung Wahlkampfauftritte in Hessen ab. Nun meldete er sich auf X, ehemals Twitter, mit humorvollen Worten erstmals persönlich zu seinem Unfall – und hing gleich noch ein Bild mit dran. Zu sehen: ein Bundeskanzler mit Augenklappe.

"Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!", kommentierte Scholz sein Foto. Die ersten humorigen Reaktionen der X-Community ließen neben Genesungswünschen nicht lange auf sich warten, allen voran Memes mit Piraten.

Die lustigsten Memes von Olaf Scholz mit Augenklappe

Hier haben wir eine Auswahl der lustigen Reaktionen gesammelt:

Das ZDF schaltete sich getreu ihres Werbeslogans ein.

Die Piraten-Partei freute sich kurzzeitig über einen von ihr gestellten Kanzler.

Zu einem Cameo-Auftritt kam der Bundeskanzler im Intro von Spongebob Schwammkopf.

Wohl nicht in seinem Wohnort Potsdam, sondern in Berlin verortete ihn die Berliner Zeitung.

Beim Satire-Magazin Titanic ging es etwas politischer zu...

... sowie bei der ZDF-Heute-Show:

Olaf Scholz nach Jogging-Unfall mit Augenklappe

Der Unfall soll sich am Samstag auf seiner Jogging-Stammstrecke an seinem Wohnort Potsdam ereignet haben. Scholz stolperte, konnte sich nicht rechtzeitig abbremsen und fiel deshalb auf sein Gesicht. Daraufhin schwoll sein rechtes Auge stark an. Ein Arzt untersuchte ihn und konnte, abgesehen vom blauen Auge, keine weiteren Schäden feststellen. Weil Scholz auch beim Joggen von Leibwächtern begleitet wird, konnte ihm schnell geholfen werden.