Roman Polanski wird 90: Ein Filmemacher unter Verruf

Regisseur Roman Polanski hat herausragende Filme gemacht. Er war aber auch wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt. Das machte den nun 90-Jährigen zum Gejagten der US-Justiz.

In Roman Polanskis Leben als Filmemacher gab es mehrfach Momente, in denen die Karriere des Regisseurs Gefahr lief, von Nachrichten über den Privatmann erdrückt zu werden. Das war 1969 so, als Polanskis schwangere Ehefrau, die Schauspielerin Sharon Tate, in Los Angeles von Anhängern der Manson-Bande getötet wurde. Acht Jahre später machte ein anderer Fall Schlagzeilen, diesmal war Polanski der Angeklagte: Unter Verwendung betäubender Mittel soll er eine 13-Jährige vergewaltigt haben. Anwalt und Staatsanwalt handelten einen Deal aus, doch als klar wurde, dass der Richter sich nicht daran halten wollte, setzte sich der damals 44-jährige Regisseur nach Europa ab.

Vergewaltigungsvorwürfe trieben Roman Polanski in die Flucht

Der Prozess holte Polanski immer wieder ein. 2009 wurde er in Zürich verhaftet, die USA hatten einen Auslieferungsantrag gestellt. Über den Filmemacher, sowohl polnischer wie französischer Staatsbürger, wurde Hausarrest verhängt. Das mediale Interesse war groß, es gab prominente Stimmen, die sich hinter ihn stellten, aber auch Befürworter einer Auslieferung. Die Schweizer Behörden lehnten die Auslieferung schließlich ab. Wenige Jahre später gab auch ein polnisches Gericht einem entsprechenden US-Gesuch nicht statt. Wiederum neuer Medienrummel entstand, als Polanski 2017 angezeigt wurde von einer Schweizerin, die behauptete, zu Beginn der 70er Jahre als 15-Jährige von ihm vergewaltigt worden zu sein.

Derlei Vorwürfe bilden seit Langem die Begleitspur zu Polanskis filmischem Werk. Das zählt seit sechs Jahrzehnten zu den faszinierendsten Leistungen für das Kino. Die Filme waren oft stilbildend in ihrem unkonventionellen Zugriff auf Genres wie Horror ("Tanz der Vampire") oder Thriller ("Chinatown"), blieben dabei stets attraktiv für ein breites Publikum. Auch dann, wenn Polanski Düsteres wie Angst und Ausgeliefertsein auf die Leinwand brachte, in "Rosemaries Baby" etwa oder in "Der Pianist". Letzterer ist nicht zuletzt ein Film über eigene Traumatisierung: In Paris 1933 als Sohn polnischer Emigranten geboren, überlebte er den NS-Terror im Krakauer Ghetto, die Mutter wurde in Auschwitz ermordet.

Starregisseur mit wechselvoller Lebensgeschichte wird 90

Polanskis Leben ist selbst ein filmwürdiges, vielleicht macht sich ein Filmemacher einst daran, Stoff gibt es jede Menge. Auch deshalb, weil Roman Polanski, in dritter Ehe mit Schauspielerin Emmanuelle Seigner verheiratet, an diesem 18. August 90 Jahre alt wird.

