Geplante Anschläge in Deutschland: Putin verliert alle Hemmungen

Herr Thomas T.



Sie schreiben:



"Jedes Mal, wenn sich Deutschland und Russland angenähert haben, also eine „russlandfreundliche Politik“ gemacht wurde, gab es in Europa Frieden."



Das nehmen doch Sie selbst nicht Ernst , nicht wahr ?!



Abgesehen von der unumstößlichen Tatsache, daß die längste Friedenszeit Europas einzig, allein und ausschließlich der Existenz und Präsenz der NATO sowie der darin eingebundenen amerikanischer Truppen in Europa zu verdanken ist:



- die wirtschaftliche Geschäftemacherei Deutschlands mit der Sowjetunion (aber auch den anderen kommunistischen Regimen in der Warschauer Pakt Zone) diente den dortigen Regimen , insbesondere Moskau doch nur dazu, um an westliche Devisen - also Dollar und auch DM zu kommen.



Als sich Deutschland und "Rußland" das letzte Mal "näher kamen", wie Sie dies nennen

war das Moskauer Ziel die hinterhältige Umschmeichelung und Umgarnung der in der russischen Betrachtung sehr einfältigen Deutschen

mit dem Ziel, ihren kurz vorher im Jahr 1991 verlorenen Außenposten - "Ostberlin" - wiedereinzunehmen und gleich (wie Stalin es einst mit seinem vergifteten Angebot von 1946 wollte) bis zum Rhein hin auszudehnen.



Der Danaer Putin (ganz KGB-Offizier) hielt seine schmeichelnde Rede von den Deutschen Gutgläubigen als weiteren Baustein auf seinem Weg, einen Keil in die transatlantische Gemeinschaft zu treiben und zu erreichen, daß die Amerikaner aus Europa hinausgedrängt würden.

Wären diese erst einmal weg, würde es ein Leichtes sein, das russische Imperium wieder zu entrichten und diesmal weiter nach Westen auszudehnen als es selbst Putins Vorbild - Rußlands größter Führer Josef Stalin - mit seiner gesamten mächtigen Roten Armee - die für immer an der Elbe halt machen mußte - nie vermocht hatte.



"Immer Frieden, wenn Deutschland und Rußland sich annäherten" - schreiben Sie ?



Waren es nicht die Deutschen gewesen, die Lenin 1917 nach St. Petersburg brachten, die kommunistische Revolution mit dem halben Teil des deutschen Staatsgoldes finanzierten ?

Aus dieser Zusammenarbeit entstand des Kommunistische Monster "Sowjetunion" das letztendlich bis 1991 die ganze freie Welt mit der Klinge an deren Hals bedrohte.





Waren es nicht die Deutschen unter Hitler, die mit Stalin, dem bis zu Hitlers Blutrausch "größten" Schlächter der Menschheit (als Hitler anfing, Morden zu lassen, hatte der sowjetische Diktator Stalin bereits millionenfach Tod und Leid an seinen Händen kleben) ?!



Mit dem Stalin-Hitler-Pakt eröffnete sich für die Nazis erst und überhaupt nur die Möglichkeit, mit ihren Truppen durch Europa zu marschieren. Ohne den Pakt wäre die Wehrmacht niemals auch nur einen Meter über die deutsche Reichsgrenze hinaus marschiert.

Als Ergebnis dieses Paktes durften die Russen den halben Teil Polens ihr Eigen nennen - und diesen Teil gaben sie nie wieder her !

Und schickten die nach Osten Geflohenen (jüdische Familien, polnische Widerstandskämpfer, Zivilisten und Soldaten) umgehend zu ihren Waffenbrüdern zurück. Selbst aus dem westpolnischen Besatzungsgebiet geflohene polnische Kommunisten - obwohl doch "politische Brüder und Schwestern" - wurden der SS in Polen überstellt.





Wie man heute weiß, war die in den 1968 beginnende antiwestliche, anti-amerikanische, 1980 in die Anti-NATO- und Anti-Nachrüstungsdemonstrationen mündende Studenten-Revolte maßgeblich und massiv von Agitatoren der Stasi und des KGB geschürt und sogar hervorgerufen.



Daß die NATO sich zwangsläufig "nach Osten erweitern mußte" - weil der böse Nachbar seine für ihn "ewigen Vasallen" nicht in Ruhe und Frieden leben lassen will und sich wieder einverleiben will,

daß die NATO heute und jetzt massiv die Ostgrenze der NATO gegen Putins Soldateska sichern und signalisieren muß,

"Keinen Schritt weiter",

daß deutsche Generäle darüber diskutieren, wie Marschflugköper aus deutsche Produktion gegen militärische (!) Ziele in Putins Reich eingesetzt werdne können (wenn denn die immer noch Russenverliebte SPD dies nicht wieder aller Notwendigkeit blockierte)



das haben doch die Russen - Putin,seine Mafia Entourage und seine Anhängerschaft im Volk -ganz allein zu verantworten !



Diese Leute verstehen einzig und allein nur Macht und Stärke.



Daher sollten Sie auch nicht über die in Ihren Augen ach so tolle "deutsch-russische Freundschaft" jubilieren - war und ist diese doch nur ein anderes Wort für Herrscher und Sklave !

Eigentlich müßten Ihre Ostdeutschen das doch noch sehr gut wissen - nach 45 Jahre dauerndem realen Erleben.





Antworten Melden