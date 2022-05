Wahlkreis Coesfeld 1 - Borken 3: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Coesfeld 1 - Borken 3 bei der NRW-Wahl 2022: In diesem Artikel erfahren Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 78 mit Orten wie Coesfeld.

2022 haben die Bürgerinnen und Bürger des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen wieder die Möglichkeit, bei den NRW-Landtagswahlen am 15. Mai ihre Stimme abzugeben. Das letzte Mal fanden die Landtagswahlen dort im Jahr 2017 statt. Das Bundesland weist insgesamt 128 verschiedene Wahlkreise auf, wozu auch der Wahlkreis Coesfeld 1 - Borken 3 gehört.

Aus welchen Orten setzt sich der Wahlkreis zusammen? Diese und viele weitere wichtige Fragen zur NRW-Wahl beantworten wir Ihnen in diesem Artikel. Außerdem lesen Sie hier die Ergebnisse der letzten NRW-Wahl für den Wahlkreis Coesfeld 1 - Borken 3 und können nach der Wahl am 15. Mai 2022 die aktuellen Ergebnisse für den Wahlkreis einsehen.

Ergebnisse für Coesfeld 1 - Borken 3: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Im nachfolgenden Datencenter finden Sie nach der Auszählung aller abgegebenen Stimmen am 15. Mai die Wahlergebnisse für den NRW-Wahlkreis Coesfeld 1 - Borken 3:

Bei der Landtagswahl 2022 in NRW gibt es pro Wahlkreis jeweils zwei verschiedene Ergebnisse. Mit ihrer Erststimme stimmen die Wählerinnen und Wähler für einen Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis. Wer hier die meisten Stimmen bekommt, hält nach den Wahlen Einzug in den Landtag.

Die Zweitstimme wird hingegen an eine der unterschiedlichen Partei vergeben. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Plätze werden im Parlament für diese reserviert. Um überhaupt im Parlament vertreten zu sein, muss jede Partei egal wie klein oder groß mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen einholen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Coesfeld 1 - Borken 3 mit Billerbeck

Der Wahlkreis Coesfeld 1 - Borken 3 hat die Nummer 78. Vom Kreis Coesfeld zählen die Orte Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl und vom Kreis Borken die Orte Gescher, Heiden, Raesfeld, Reken, Südlohn und Velen zu dem Wahlkreis.

Zu Billerbeck gehören die folgenden Ortsteile:

Stadt Billerbeck

Kirchspiel Billerbeck

Beerlage

Das sind die Ortsteile von Coesfeld:

Coesfeld

Lette

Diese Ortsteile sind Teil von Rosendahl:

Darfeld

Holtwick

Osterwick

Gescher umfasst die folgenden Ortsteile:

Büren

Gescher

Harwick

Hochmoor

Tungerloh-Capellen

Tungerloh-Pröbsting

Diese Ortsteile gehören Heiden an:

Nordick

Leiblich

Lammersfeld

Buschhauen

Heiden

Heiden an der Bahnhofstraße

Das sind die Ortsteile von Raesfeld im Überblick:

Homer

Raesfeld

Overbeck

Erle

In Reken liegen diese Ortsteile:

Groß Reken

Maria Veen

Klein Reken

Bahnhof Reken

Hülsten

Aus diesen Ortsteilen besteht Südlohn:

Südlohn

Oeding

Velen setzt sich aus den folgenden Ortsteilen zusammen:

Velen

Nordvelen

Waldvelen

Ramsdorf

Kirchspiel Ramsdorf

Neben dem Wahlkreis Coesfeld 1 - Borken 3 befinden sich im Wahlgebiet Coesfeld noch der Wahlkreis Coesfeld 2 mit der Nummer 79 und der Wahlkreis Münster 3 - Coesfeld 3 mit der Zahl 85. Im Wahlgebiet Borken existiert außerdem der Wahlkreis Borken 1 mit der Nummer 76 und der Wahlkreis Borken 2 mit der Nummer 77.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Coesfeld 1 - Borken 3

Die letzten Landtagswahlen gingen vor fünf Jahren in Nordrhein-Westfalen über die Bühne. In Coesfeld 1 - Borken 3 waren damals 112.828 Einwohner wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,2 Prozent. So sahen im Jahr 2017 die amtlichen Wahlergebnisse bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Coesfeld 1 - Borken 3 aus:

CDU : 46,7 Prozent

: 46,7 Prozent SPD : 25,5 Prozent

: 25,5 Prozent FDP : 12,6 Prozent

: 12,6 Prozent Grüne: 5,7 Prozent

AfD : 4,2 Prozent

: 4,2 Prozent Linke: 2,5 Prozent

Sonstige: 2,1 Prozent

Piraten: 0,7 Prozent

Der Direktkandidat der CDU Wilhelm Korth, setzte sich bei der NRW-Wahl 2017 mit 51,9 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Coesfeld 1 - Borken 3 durch. Hier finden Sie einen Überblick über die weiteren Kandidaten und Kandidatinnen in dem Wahlkreis und ihre Ergebnisse vor fünf Jahren:

Wilhelm Korth ( CDU ): 51,9 Prozent

( ): 51,9 Prozent Hermann Josef Vogt ( SPD ): 25,9 Prozent

( ): 25,9 Prozent Henning Höne ( FDP ): 9,2 Prozent

( ): 9,2 Prozent Mareike Raack (Grüne): 6,9 Prozent

(Grüne): 6,9 Prozent Marc Henning Kublun ( AfD ): 3,3 Prozent

Kublun ( ): 3,3 Prozent Rainer Gembalczyk (Linke): 2,5 Prozent

(Linke): 2,5 Prozent Sonstige: 0,4 Prozent

