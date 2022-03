Wahlkreis Mülheim 1: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Mülheim 1 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 64 mit Bezirken wie Mellinghofen.

In Nordrhein-Westfalen wird 2022 gewählt, denn es stehen die Landtagswahlen an. Am 15. Mai ist es nach fünf Jahren wieder so weit und die Entscheidung, welche Kandidatinnen und Kandidaten sich über einen Platz im Parlament freuen können und welche der unterschiedlichen Parteien wie viel Macht erhält, wird getroffen. Das Bundesland weist 128 Wahlkreise auf, wozu auch der Wahlkreis Mülheim 1 zählt.

In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zur NRW-Wahl und können noch am Wahlabend die aktuellen Wahlergebnisse für den Wahlkreis Mülheim 1 einsehen. Zudem informieren wie Sie hier auch über die Ergebnisse der vergangenen NRW-Wahl im Jahr 2017 im Wahlkreis Mülheim1.

Ergebnisse für Mülheim 1: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter finden Sie nach der Auszählung aller Stimmzettel am 15. Mai die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Mülheim 1 bei der NRW-Wahl 2022:

Bei der Landtagswahl 2022 in NRW gibt es zwei verschieden Ergebnisse. Mit ihrer Erststimme bestimmen die Wählerinnen und Wähler den Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis, der in den Landtag einzieht. Die Zweitstimme wird an eine Partei vergeben. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Sitze werden ihr auch im Parlament zugesprochen. Um überhaupt ins Parlament einziehen zu dürfen, muss jede Partei mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen einholen.

Insgesamt dürfen über 13 Millionen Menschen bei der Landtagswahl 2022 in NRW ihre Stimme abgeben. Zur Wahl in dem Bundesland berechtigt sind all jene volljährigen deutschen Staatsbürger, deren Hauptwohnsitz sich seit mehr als 15 Tagen in Nordrhein-Westfalen befindet. Gewählt werden kann vor Ort in den Wahllokalen oder schon vor dem Wahltag per Briefwahl.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Mülheim 1 mit Winkhausen

Mülheim 1 ist der Wahlkreis mit der Nummer 64 und umfasst die Kommunalwahlbezirke 01 bis 25 der Stadt Mülheim an der Ruhr:

Stadtmitte- Zentrum

Eppinghofen - Norwest

Eppinghofen - Ost

Stadtmitte - Ost

Kahlenberg

Holthausen - Süd

- Süd Holthausen - Nord

- Nord Heißen - Süd, Heimaterde

Heißen - Mitte

Heißen - Ost

Winkhausen

Mellinghofen

Dümpten - Süd

Dümpten - Nordost

Dümpten - Nordwest

Dümpten - Styrum

Styrum - Nord

Styrum - Süd

Speldorf - Nordwest

Speldorf - Süd

Speldorf - Nordost

Broich - Nord

- Nord Broich - Süd

- Süd Saarn - Zentrum

Saarn - Siedlungen

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Mülheim 1

Im Jahr 2017 fanden die letzten Landtagswahlen in NRW statt. Das waren damals die Wahlergebnisse bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Mülheim 1:

SPD : 34,9 Prozent

: 34,9 Prozent CDU : 27,3 Prozent

: 27,3 Prozent FDP : 13,7 Prozent

: 13,7 Prozent AfD : 8,6 Prozent

: 8,6 Prozent Grüne: 6,2 Prozent

Linke: 4,9 Prozent

Sonstige: 3,5 Prozent

Piraten: 0,8 Prozent

Bei der NRW-Wahl 2017 bekam im Wahlkreis Mülheim 1 Hannelore Kraft von der SPD die meisten Erststimmen. Sie schaffte es, sich mit 43,7 Prozent der Stimmen gegen ihre Konkurrenten durchzusetzen. Hier sehen Sie die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten von 2017 im Wahlkreis Mülheim 1 und die dazugehörigen Wahlergebnisse: