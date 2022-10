Luxus auf dem Bauernhof: Raus aus dem Chalet, rein in die Gummistiefel

Plus Yoga am Morgen, Weinverkostung, Kräuterwanderungen: Urlaub auf dem Bauernhof hat sich verändert – und darf mittlerweile auch luxuriös sein. Ein Probebesuch im Zillertal.

"Wann fahren wir auf den Bauernhof?" Wochenlang vor der Abreise kommt diese Frage mindestens einmal pro Tag und immer häufiger, je näher die Abreise rückt. Die Aussicht auf Ponys, Kühe, Hasen und Hühner hat Klara gepackt, bis endlich die Koffer gepackt werden. Urlaub auf dem Bauernhof steht seit Jahrzehnten gerade bei Familien hoch im Kurs. Entsprechend viele Anbieter gibt es in Deutschland und Österreich. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, spezialisieren sich immer mehr Betriebe, bieten Kräuterwanderungen, Weinverkostungen, Yoga oder spezielle Unterkünfte wie Almhütten oder riesige Wohn-Fässer. Die Familie des Farm Resort Geislerhof in Gerlos (Tirol) verbindet familiäre Hofatmosphäre mit alpenländischem Luxus.