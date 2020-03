vor 17 Min.

Ärger in Bobingen über gefällte Bäume auf dem TSV-Gelände

Plus Der Bund Naturschutz fordert nach jüngsten Vorfällen im Bobinger Stadtgebiet eine Baumschutzverordnung. Auslöser ist ein Rückschnitt auf dem Gelände des TSV.

Von Maximilian Czysz

Daniel Füchsle kann es nicht fassen: An nur einem Samstag wurden in unmittelbarer Nachbarschaft in der Max-Fischer-Straße über ein Dutzend Bäume gefällt. Sie standen an der Grenze eines Grundstücks, das derzeit bebaut wird. Auch auf dem Gelände des TSV Bobingen dröhnte jüngst die Motorsäge. Zu den gefällten Bäumen gehören Roteiche, Linde, Wildkirsche und Birke. Die Mitglieder des Bund Naturschutz sind sauer. Sie fordern: „Es muss eine Baumschutzverordnung her“, sagt Veronika Schwarzenberger. Diese war in der Vergangenheit schon Thema im Bobinger Stadtrat.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Die kommunale Baumschutzverordnung wurde diskutiert, am Ende wurde aber wieder davon Abstand genommen. Die Begründung: Es sei zu befürchten, dass bereits die breite öffentliche Diskussion über den Erlass einer Verordnung dazu führen könnte, dass im Vorfeld massenhaft gesunde Bäume gefällt werden. Veronika Schwarzenberger von der Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Bobingen hält dagegen: „Ich glaube nicht, dass es so weit kommen würde. Wenn jemand einen Baum fällt, dann macht er das auch. So oder so.“ Ohne die Verordnung hätte aber niemand eine Handhabe, eine Baumfällaktion zu verhindern. Nicht jeder Baum steht automatisch unter Schutz Eine Verordnung bedeute aber nicht, dass jeder Baum automatisch unter Schutz gestellt werde. Nur gesunde Bäume mit einer bestimmten Größe wären von der Verordnung betroffen – sollten sie einmal zur Disposition stehen, dann müsse die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt angehört werden. Laut Schwarzenberger finde dann ein Interessenausgleich statt, ein transparentes Verfahren. Mehr Information wünscht sich die Stadt jetzt vom TSV Bobingen. Es seien ohne Rücksprache oder Abstimmung mit dem Rathaus neben den Gehölzrückschnittarbeiten wohl auch städtische Bäume gefällt worden, teilt Bürgermeister Bernd Müller mit. Normalerweise versuche die Stadt, auf den Eigentümer einzuwirken, die Notwendigkeit zu hinterfragen und möglichst darauf zu verzichten – sofern die Verwaltung von einer beabsichtigten Fällaktion erfährt. Von der Aktion des TSV wusste offenbar niemand in der Stadtverwaltung. Auf Nachfrage teilt der Verein mit, dass Bäume und Büsche ein nicht mehr hinnehmbares Ausmaß erreicht hätten und Wurzelwerk, Vermoosung, herabfallendes Laub und Äste die Sportanlagen und den Zuschauerbereich beeinträchtigt hätten. Der TSV plant Neupflanzungen an geeigneter Stelle Im Dezember sei es im Trainingsbetrieb der Leichtathletikabteilung zu einem Unfall eines Sportlers gekommen, der auf einem rutschigen Bereich der Laufbahn gestürzt war. Im Übrigen hätte die Renovierung der Laufbahn in diesem Jahr ohnehin zu einem ähnlichen Ergebnis geführt, teilt der Verein mit. Im anderen Fall wären die Ausgaben für den Neuaufbau der Bahn gegenüber der Stadt nicht zu rechtfertigen gewesen. Als Ausgleich für die gefällten Bäume plant der TSV Neupflanzungen an geeigneter Stelle. Der Verein wolle sich gerne vom Bauamt der Stadt beraten lassen. Der Verein räumte ein, dass es „sicherlich ein Versäumnis war, das Bauamt der Stadt nicht beratend einzubinden“. Aber daran habe – im Bemühen, die Anlage wieder intakt zu bekommen – niemand gedacht. Für den Unterhalt und die Pflege des Grundstücks inklusive Gehölzen und Bäumen ist der TSV Bobingen zuständig. Bürgermeister kritisiert einige Bauträger Bürgermeister Müller stößt derweil auf: In letzter Zeit sei vermehrt zu beobachten, dass insbesondere Bauträger sich weder um das Ortsbild noch um Ökologie scheren und sich ausschließlich für die einfache und schnelle Vermarktung interessieren. Die gesamtgesellschaftliche Verantwortung aller für Umwelt-, Klima-, und Naturschutz, auch der Baufirmen, scheint egal. Müller: „Es gab in unserer Gesellschaft einmal einen Konsens, dass nicht alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, auch gemacht werden darf.“ Aber was hilft die Feststellung, wenn die Bäume schon flachliegen? Daniel Füchsle und sein Nachbar David Stölzle aus der Max-Fischer-Straße stehen neben den Bäumen und dem Strauchwerk, das auf einer Länge von rund 100 Metern umgesägt wurde. Sie haben ein Luftbild mitgebracht, das vor Jahren gemacht wurde: Es zeigt deutlich mehr Grün direkt gegenüber dem Bobinger Industriepark. David Stölzle sagt: „Uns ist das alles unerklärlich, weil heute doch der Natur- und Klimaschutz so dringend ist.“ Lesen Sie dazu auch: Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen