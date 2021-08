So sieht die neue Saison für die Footballer der Königsbrunn Ants aus

In eine verkürzte Saison starten die Footballer der Königsbrunn Ants am Sonntag. Die Mannschaft hat ein Ziel: die Bayernliga.

Endlich ist es wieder so weit: Am kommenden Sonntag, 29. August, findet nach langer Corona-bedingter Pause wieder ein Heimspiel der American Footballer der Königsbrunn Ants statt. Im Rahmen der "Brewery Season“ empfangen die ANTS die Mannschaft der Dachau Thunder im Hans-Wenninger-Stadion. Der Kick-off, wie man den Anstoß im American Football nennt, ist wie gewohnt um 15 Uhr.

Neben Königsbrunn und Dachau nehmen auch noch der Lokalrivale Augsburg Storm und die Bad Tölz Capricorns an der verkürzten Saison teil. Nachdem der AFVBy (American Football Verband Bayern) die Spielzeit 2021 auch in der Landesliga Süd aussetzen musste, haben sich die vier Mannschaften mit Unterstützung des AFVBy darauf geeinigt, im Herbst eine verkürzte Spielzeit mit Freundschaftsspielen auszutragen. Diese "Brewery Season“ , in der jedes Team vier Partien austragen wird, endet im Oktober im Oberland Bowl in Bad Tölz, wo ein Champion gekürt wird. Wie die Namensgebung schon erahnen lässt, unterstützen acht regionale Brauereien diese Freundschaftsspiele.

Was sich bei den Königsbrunn Ants personell getan hat

Natürlich wollen die Ants bei der Titelvergabe ein gewichtiges Wort mitreden, zumal die Mannschaft möglicherweise im nächsten Jahr in der Bayernliga antreten darf. Betreut werden die Ants weiterhin von Cheftrainer Torsten Kalb, der eine schlagkräftige Truppe um Gregor Ziemann und die von Philipp Heichele und Daniel Kubitschek angeführte Offense-Line aufgebaut hat. Neu aus der Jugend konnten sich unter anderem Noah Grimmelt (Defense) und Matthias Fotner (Offense) etablieren. Aus der GFL (Bundesliga) kehrten Benjamin Achter und Daniel Popp zurück und auch Routinier Stefan Mayer soll das Team weiter unterstützen.

Trotz der Pandemie konnte der Kader nicht nur gefestigt werden, er ist eher gewachsen. Eine erste Feuertaufe hat die Mannschaft schon vor einigen Wochen gegen den Regionalligsten Landsberg bestanden und konnte sich mit 29:28 durchsetzen. In den kommenden Partien wollen die Ants nicht nur den guten Eindruck festigen, sondern endlich auch den Fans wieder ausgezeichneten American Football bieten.

Spieltermine der Ants:

29. 8. – 15 Uhr Königsbrunn Ants – Dachau Thunder

4. 9. – 16 Uhr Bad Tölz Capricorns – Königsbrunn Ants

12. 9. – 15 Uhr Königsbrunn Ants – Bad Tölz Capricorns

18. 9. – 15 Uhr Augsburg Storm – Königsbrunn Ants

23. 10. ab 11 Uhr Oberland Bowl in Bad Tölz

Alle Heimspiele finden im Hans-Wenninger-Stadion statt.