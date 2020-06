Anwohner sammelt 1000 Unterschriften gegen Tempo-30-Zonen

Da ist eine Debatte ins Rollen gekommen, die der Innenstadt nicht guttun wird. Ich sehe Tempo 30 in reinen Wohngebieten ein, vor Schulen, vor Kindergärten usw. Da geht es um den Schutz von Kindern, die das Verkehrsgeschen noch nicht komplett im Griff haben. Allerdings habe ich diesen Eindruck bei manchem Fahrradfahrer auch. Kreuzen und queren, wie es gerade passt, ohne Vorfahrtsregeln unterwegs sein – das würde ich mir als Autofahrer auch wünschen.

Aber zurück zur Innenstadt: wer kein Auto mehr in der Innenstadt haben will, soll es halt einfach sagen, statt mit 30er-Zonen-Mätzchen und Parkplatzschwund ein Hintertürchen zu suchen. Dann bleiben wir Autofahrer draußen, kaufen auf dem Land ein, wo man noch willkommen ist oder bestellt übers Internet und fertig. Blöd nur, wenn dann in der Innenstadt die Kunden fehlen. Dann gibts auch für die Fahrradfahrer, die sich so sehr bedrängt fühlen, nichts mehr zu holen. Vor allem der Lebensmittelhandel wird darunter leiden, denn wenn ich zwei Frühstückssemmeln in der Ferdinand-Wagner-Straße kaufen will, werde ich nicht am Bahnhof parken, oder?

