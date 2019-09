vor 38 Min.

Bauminister kommt nach Bobingen

Hans Reichhart hält einen Vortrag

Der bayerische Minister für Bau, Wohnen und Verkehr, Hans Reichhart, wird am Montag, 16. September, in Bobingen seine politische Agenda präsentieren und sich zur Kommunalpolitik äußern. „Wir freuen uns sehr, dass so ein politischer Hochkaräter nach Bobingen kommt“, sagt Miriam Streit, die Ortsvorsitzende der CSU Bobingen. Sie ist die Weichenstellerin dafür, dass Reichhart am Montag um 19 Uhr in der Singoldhalle gastiert.

„Wohnen und Verkehr – wie verbessern wir die Infrastruktur“ ist der Titel der Veranstaltung. So möchte der 37-jährige Jurist aus dem Landkreis Günzburg etwa für mehr Wohnraum sorgen, indem er den Dachgeschoßausbau genehmigungsfrei stellen will. Auch Dachaufstockungen hätten großes Potenzial: „Deutschlandweit könnten so eine Million neue Wohnungen geschaffen werden, und dies ohne weiteren Flächenverbrauch“, sagt Reichhart in einem Interview. Um die umweltschädlichen Inlandsflüge zu reduzieren, wünscht sich der Staatsminister zudem einen ICE-Halt am Münchner Flughafen.

Bei seinem Auftritt in Bobingen wird Reichhart auch lokale brisante Themen wie den Bobinger Bahnhof oder die Finanzierung der Straßen nach Wegfall der Straßenausbaubeitragssatzung behandeln und dabei auch den Besuchern für Fragen Rede und Antwort stehen. (fjk)

