16:59 Uhr

Beim Michaeli-Markt 2019 gibt es nur kleinere Zwischenfälle

Die Stadt ist mit dem Andrang beim Michaeli-Markt zufrieden, die Polizei meldet nur wenige Zwischenfälle und das Fernsehen war da.

Von Daniel Weber

Während die Polizei von einem ruhigen Verlauf spricht, meldet die Stadt belebte Markttage: Dieses Jahr sind offenbar alle Seiten mit dem Michaeli-Markt zufrieden. Einige kleinere Schwierigkeiten wirkten sich nicht nennenswert auf die Veranstaltung aus.

Marktleiterin Franziska Küstler zeigt sich sehr zufrieden mit dem diesjährigen Verlauf: Zwar sei es auf Märkten praktisch unmöglich, die Besucherzahl zu schätzen, aber klar sei, dass viel los war. Das hätten auch die Händler und Schausteller bestätigt. Die hätten trotz der diesmal gleichzeitig stattfindenden Dult ihre Stände aufgebaut, es habe nur zwei oder drei leere Flecken auf dem Areal gegeben. „Und die tun bei all den Besuchern auch mal ganz gut“, sagt Küstler.

Wegen des Windes mussten einige Standbesitzer schon am Montag abbauen

Während das Wetter am Wochenende sehr gut war, hätten wegen des starken Windes am Montag einige Stände frühzeitig zusammenpacken müssen. Sonst habe es keine Zwischenfälle gegeben, berichtet die Marktleiterin. Und das, obwohl die Logistik wegen der gesperrten Fuggerstraße diesmal etwas komplizierter gewesen sei.

Bei den Anwohnern sei die Veranstaltung offenbar gut angekommen, Küstler habe bisher keine Beschwerden erhalten. Dafür macht sie auch die Lärmmessungen der Stadt verantwortlich. Auch vonseiten der Rewe-Filiale habe es keine Klagen gegeben, obwohl dort die Kunden während des Marktes nicht von der Gartenstraße auf den Parkplatz fahren konnten. Anwohner und Gewerbe haben sich über die Jahre an den Markt gewöhnt, vermutet Küstler – und im Rewe würden viele der Händler und Schausteller einkaufen.

Auch die Polizei ist mit dem Michaeli-Markt 2019 zufrieden

Die Schwabmünchner Polizei bewertet die Markttage ebenfalls positiv. Es habe nur wenige Zwischenfälle gegeben, fasst der stellvertretende Inspektionsleiter Robert Künzel zusammen. Die Kollegen hätten zwei alkoholisierten Besuchern einen Platzverweis erteilt und einen dritten in eine Ausnüchterungszelle gebracht; er sei vom Alkohol aggressiv geworden. Zudem habe es eine größere Schlägerei mit drei Beteiligten, um die sich nun die Staatsanwaltschaft kümmere. Außerdem sei der Polizei ein Diebstahl gemeldet worden, sagt Künzel: Einem Händler wurde ein Beutel mit Tageseinnahmen und Wertgegenständen gestohlen (wir berichteten). Auch im Vergleich zum vergangenen Jahr, das mit Söder-Auftritt und Habeck-Besuch deutlich turbulenter war, sei der Michaeli-Markt diesmal ruhig verlaufen.

Der Michaeli-Markt scheint auch jenseits der Stadtgrenzen einen guten Ruf zu genießen: Am Sonntag lockte er sogar das Bayerische Fernsehen an, sagt Marktleiterin Küstler. Das wolle die Veranstaltung in einem Beitrag über Feste in Bayern erwähnen.

