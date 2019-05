Besuch aus China

Beim Auftritt der Landsberger Musiker in Klosterlechfeld gibt es ein geistliches Programm

Bobingen

Problem im Bahndamm verzögert Brückenbau

An diesem Wochenende wird an der Hans-Straße in Bobingen nochmals gearbeitet. Dann soll hier ab Montag der Verkehr nach über 14 Monaten Pause wieder rollen.