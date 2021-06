Der TSV Bobingen hat einen neuen Vorsitzenden

Plus Interimspräsident Erwin Treischl gibt beim TSV Bobingen das Amt des Vorstands an Dirk Matthies weiter. Der bekommt drei Stellvertreter.

Nachdem Erwin Treischl sich als Interimspräsident zur Verfügung gestellt hatte, übergab er nun das Amt an Dirk Matthies aus Straßberg, der einstimmig gewählt wurde.