Bobingen

15:19 Uhr

Mann schießt mit illegaler Waffe in Bobinger Wohnung um sich

Plus Am Samstagabend sind mehrere Notrufe bei der Bobinger Polizei eingegangen. In der Hochstraße schoss ein Mann mit einer scharfen Waffe und flüchtete anschließend in die Stadt.

Von Felicitas Lachmayr

Mehrere Notrufe sind am Samstagabend bei der Bobinger Polizei eingegangen: In einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße hatte ein Mann mit einer scharfen Waffe geschossen. Anwohnerinnen und Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und umgehend die Polizei verständigt.

