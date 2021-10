Bobingen

12:11 Uhr

TSV Bobingen bekommt Zuschuss für neuen Rasenmäher

Plus 60.000 Euro soll der neue Rasenmäher für den TSV Bobingen kosten. Die Stadt beteiligt sich mit einem Drittel der Kosten.

Von Elmar Knöchel

Ohne gepflegten Rasen kein tolles Fußballspiel. Was in der Bundesliga gilt, ist so auch für die Bezirksliga-Kicker des TSV Bobingen gültig. Zur Pflege der Rasenflächen auf dem Sportgelände an der Hoechster Straße braucht es ein zuverlässiges Mähgerät. Doch genau das ist jetzt in die Jahre gekommen und verursacht von Jahr zu Jahr hohe Wartungskosten.

