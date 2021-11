Vandalismus in Bobingen: Unbekannte wüten am Rathaus

Bobingen kommt in Sachen Vandalismus nicht zur Ruhe: Jetzt meldete die Polizei, dass erneut unbekannte Täter am Rathaus gewütet haben.

Die Täter haben am Wochenende in der Nähe des Rathauses in Bobingen eine Eingangstüre der dort befindlichen öffentlichen Toiletten-Anlage durch Tritte beschädigt und an zwei geparkten Autos der Stadt Bobingen beide Außenspiegel abgerissen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter gezielt die Stadt Bobingen schädigen wollten, weil die demolierten Fahrzeuge klar als Dienstautos zu erkennen waren und andere Autos nicht demoliert wurden.

Eine erste Spur haben die Ermittler bereits: Ein Zeuge hat am Freitagabend drei Jugendliche beobachtet, als diese gegen die Toiletten traten. Als er sie ansprach, flüchteten die jungen Leute. Möglicherweise rief bei der Flucht ein Täter den Namen eines anderen.

Die Täter werden so beschrieben: männlich, zwischen 16 und 18 Jahren alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, dunkle Haare, südländisches Aussehen und dunkle Bekleidung. Die Höhe des Sachschadens konnte von der Stadt Bobingen noch nicht beziffert werden. Die Polizeiinspektion Bobingen nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 08234/9606-0 entgegen.

An der Toilette am Rathaus wurde die Tür durch Tritte beschädigt. Bobingen Vandalismus Foto: Elmar Knöchel

Immer wieder Vandalismus in Bobingen

Immer wieder ist es in Bobingen zu Vandalismus-Fällen gekommen: Mitte November war in der Jahnstraße an vier Autos der Lack zerkratzt worden. Und Anfang des Monats meldete die Polizei die Aufklärung einer Vandalismus-Serie in der Stadt. 20 Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren werden insgesamt 48 Delikte vorgeworfen. Der Gesamtschaden beträgt 40.000 Euro.

Die Straftaten, die zum Großteil in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres begangen wurden, seien dabei nicht von allen gemeinsam, sondern in unterschiedlicher Zusammensetzung und teilweise auch allein begangen worden, so die Polizei. Es gibt auch mehrere Beschuldigte, denen lediglich eine Tat vorgeworfen wird, während gegen einen anderen in mehr als zehn Fällen ermittelt wurde.

Lesen Sie dazu auch

So kam die Polizei den Verdächtigen auf die Spur

Die Ermittler kamen den Verdächtigen durch die Auswertung sichergestellter Datenträger von Tatverdächtigen eines Einbruchs in eine Hütte auf dem Sportgelände Am Wiesenhang auf die Spur. Hier wurde in Chats auch über zurückliegende Sachbeschädigungen geschrieben, sodass die ersten Tatverdächtigen bekannt wurden. Bei den Vernehmungen sei schließlich herausgekommen, dass die Gruppierung für die Taten verantwortlich ist, so die Polizei.

Der Brand des Insektenhotels, die Beschädigungen von Bänken und Mülleimern im Singoldpark, die brennenden Mülltonnen an der Realschule und auch der abgeschlagene Außenspiegel eines Streifenwagens gehören zu den Delikten, die der Gruppe zur Last gelegt werden. Die Stadt Bobingen hat schon angekündigt, dass sie die Täter für die Schäden finanziell in Regress nehmen will.