Bobingen

06.09.2021

Was passiert mit dem alten Stadion am Wiesenhang in Bobingen?

Das Gras wuchert im Stadion am Wiesenhang in Bobingen, und die Bauten verfallen immer mehr.

Plus Das alte Stadion am Wiesenhang in Bobingen verfällt zusehends. Wie es mit der Immobilie weiter gehen soll.

Von Elmar Knöchel

Viele grandiose Fußballschlachten hat es schon gesehen. Über viele Jahre war das Stadion Am Wiesenhang sportliche Heimat des TSV Bobingen. Doch seit als Letzte die Fußballer die alte Spielstätte in Richtung neues Stadion an der Hoechster Straße verlassen haben, nagt der Zahn der Zeit unübersehbar an Sportheim, Holzbauten und Fußballplatz. Doch wie soll es weitergehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen