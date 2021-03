07:00 Uhr

Bringt Tempo 30 mehr Verkehrssicherheit vor der Untermeitinger Mittelschule?

An der Mittelschule in Untermeitingen soll es bald das Tempolimit 30 geben. Die Rahmenbedingungen diskutiert der Gemeinderat noch.

Plus Weil der Verkehr vor der Mittelschule in Untermeitingen gefährlich für die Schüler ist, wurde bereits Tempo 30 genehmigt. Doch das reicht den Gemeinderäten noch nicht.

Von Victoria Schmitz

Schulen und angrenzende, viel befahrene Straßen bedeuten Unfall- und Konfliktpotenzial. So auch in der Lechfelder Straße in Untermeitingen, in der sich die Mittelschule befindet. Nun wurde dort Tempo 30 genehmigt. Trotzdem sind Gemeinderäte damit nicht zufrieden.

Sie wollen noch mehr für die Verkehrssicherheit erreichen: Autofahrer sollen auch außerhalb der Schulzeiten runter vom Gas. Sie wünschen sich auch einen längeren Abschnitt mit Tempo 30 und einen Zebrastreifen. Die Vorschläge werden jetzt geprüft.

Genehmigung der Geschwindigkeitsbeschränkung schon Teilerfolg

Genehmigt ist das Tempolimit bisher auf dem Abschnitt östlicher Kreisverkehr Richtung B17 bis kurz vor dem westlichen Kreisverkehr. Da es sich bei der Lechfelder Straße um eine Kreisstraße handelt, sei es ungewöhnlich, dass Landratsamt und Straßenverkehrsbehörde ein Tempolimit von unter 50 Stundenkilometer überhaupt genehmigen, erklärte Bürgermeister Simon Schropp ( CSU). Weil die Situation an der Mittelschule aber für Schüler gefährlich ist, stimmten beide in diesem Fall zu.

Schropp begrüßt die Geschwindigkeitsbeschränkung. Er hat die neuen Verkehrsschilder schon bestellt: Künftig gilt Tempo 30 von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr. Zusätzlich werden Warnschilder mit dem Symbol "Achtung Kinder" sowie "Achtung Schule" aufgestellt.





.

Ein solches Schild wird es wahrscheinlich bald in der Lechfelder Straße in Untermeitingen geben. Bild: Regine Pätz

Untermeitinger Gemeinderat will Tempolimit auch außerhalb von Schulzeiten

Die zeitliche Beschränkung wurmt Gemeinderat Herbert Riess von den Freien Wählern. Er fordert, dass das Tempolimit über die Schulzeiten hinaus auch am Wochenende und abends gilt. Nicht nur für Schüler müsse es Verkehrssicherheit geben, sondern auch für den Einkaufsverkehr.

Denn in der Lechfelder Straße gibt es gut frequentierte Geschäfte, die gerade samstags viele Kunden haben. Riess fordert auch, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem kompletten Abschnitt zwischen den beiden Kreisverkehren gilt. Kommt bald die „Grüne Mitte“, nimmt der Fußverkehr weiter zu, meint Isabella Uhl (Freie Wähler). Bürgermeister Schropp nennt auch die Musikschule, an der samstags unterrichtet wird, als weiteres Argument für dauerhaft weniger Geschwindigkeit auf der Straße.

Zebrastreifen gewünscht, aber unwahrscheinlich

Riess bringt einen weiteren Aspekt in die Diskussion: einen Zebrastreifen auf Höhe des Schuhgeschäfts. Peter Daake von den Grünen und auch Bürgermeister Schropp finden diese Idee jedoch trügerisch: "Man wiegt sich dadurch in falscher Sicherheit", sagte Schropp. Trotzdem will der Bürgermeister einen Zebrastreifen beantragen. Der habe aber aus seiner Sicht keine Hoffnung auf Erfolg.

Bereits im Januar diskutierten die Untermeitinger Gemeinderäte die Einführung eines Tempolimits von 30 Stundenkilometern vor der Schule. Anlass für die Abstimmung war damals, dass Schulkinder beim Überqueren der Straße den fließenden Verkehr nur schwer einschätzen könnten.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen