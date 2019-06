vor 54 Min.

Bürgerfest: Biergarten im Schatten des Wasserturms

Vielfältige historische und musikalische Eindrücke werden auch dieses Jahr das Bürgerfest am Wasserturm in der Lechfeldkaserne bereichern.

Zum elften Mal öffnen sich die Tore zum Bürgerfest in der Lechfeldkaserne. Was dort am Sonntag alles geboten ist.

Von Uwe Bolten

Unter den Bewohnern des Lechfeldes gilt das Areal als „der schönste Biergarten weit und breit“. Leider ist es nur einmal im Jahr geöffnet, wenn die Gemeinden Graben und Untermeitingen sowie der Förderverein Bundeswehrstandort Lechfeld und die Militärgeschichtliche Sammlung (MGS) zum Bürgerfest am Wasserturm in der Lechfeldkaserne einladen. Das Fest findet heuer am Sonntag, 30. Juni, im Schatten des weithin sichtbaren Turms unter grünen Bäumen auf dem Gelände der Lechfeldkaserne statt.

Nach dem ökumenischen Feldgottesdienst um 10.30 Uhr auf dem Festgelände – bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Offizierheim-Gesellschaft statt –, startet der Frühschoppen. Ein buntes Rahmenprogramm startet mit der offiziellen Begrüßung um 12 Uhr. Die Organisatoren haben auch dieses Jahr ein vielfältiges Besuchsprogramm vorbereitet. Neben der Darstellungsgruppe Süddeutsches Militär mit ihren historischen Unformen wird die Reservistenarbeitsgemeinschaft Dachau ebenfalls mit einem großen Biwak einschließlich ihres Fahrzeugparks vor Ort sein. Die Flugsportgruppe Lechfeld und die Fliegerhorstfeuerwehr mit der Freiwilligen Feuerwehr Graben werden mit Fahrzeugen und Gerätschaften genauso vertreten sein wie Ausstellungen des Modellbahnclubs Lechfeld.

Am Bürgerfest kann der Wasserturm besichtigt werden

Der Wasserturm selbst kann ebenfalls besichtigt werden, Vorführungen der militärischen Höhenrettung finden zu bestimmten Zeiten statt. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Stände von Vereinen und Organisationen aus dem Umland. Ein spezielles Kinderprogramm einschließlich Ponyreiten rundet das Programm ab. „Wie jedes Jahr wird auch die Militärgeschichtliche Sammlung öffnen. In diesem Jahr präsentieren wir neben den Exponaten unserer Sammlung zusätzlich eine Sonderausstellung, welche den Ersten Weltkrieg mit seinen Folgen für das Lechfeld intensiv beleuchtet“, erklärte Historiker Werner Bischler von der Sammlung im Vorfeld.

Die Sitzgelegenheiten laden zur Mittagszeit mit Erbseneintopf, Gegrilltem und Gemüsepfanne zum Verweilen ein, um 14 Uhr wird die Kaffeetafel eröffnet. Ab 11.45 Uhr spielt die Standortkapelle zum Frühschoppen, gegen 11.30 Uhr wird der Dudelsackspieler Jürgen Lechner erwartet, das „An’D Sharp Quintett“ spielt ab 15 Uhr auf, der Musikverein Graben beginnt um 17 Uhr mit einem Feierabendkonzert. Um 19 Uhr werden sich die Tore der Lechfeldkaserne für Besucher wieder schließen. Der Zugang zum Festgelände erfolgt ab 10 Uhr über beide Wachen der Kaserne an der Landsberger Straße.

