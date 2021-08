Bei Sami Baydar liegt die Rote Fahne neben der Bild-Zeitung

Plus Sami Baydar ist Kommunist und kandidiert im Wahlkreis Augsburg-Land. Was den Kioskbetreiber aus Lechhausen antreibt.

Die Tür geht auf in einem Kiosk im Augsburger Stadtteil Lechhausen. "Hallo Christian, wie geht es dir", begrüßt Sami Baydar den Mann, der eine Bild-Zeitung und zwei Rubbellose kauft. Eine ganz normale Szene in einem ganz normalen Kiosk, könnte man meinen - wenn nicht zwischen Zeitschriften und Getränken zahlreiche kommunistische Publikationen liegen würden. Denn der Betreiber des Kiosks ist Sami Baydar, der für die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)/Internationalistische Liste für den Bundestag kandidiert. Der 30-Jährige ist Direktkandidat für den Wahlkreis Augsburg Land und steht auf Platz drei der Landesliste Bayern