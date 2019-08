vor 23 Min.

CSU reist durch Schwaben

Die Schwabenrundreise führte diesmal die CSU Bobingen in den Norden der Region. Foto: Franz Kaufmann

Schwerpunkt diesmal in Oettingen

Viel erlebt haben die Teilnehmer der diesjährigen Schwabenrundreise der CSU Bobingen. Das Programm, in bewährter Manier zusammengestellt vom ehemaligen Bezirkstagspräsidenten Jürgen Reichert, führte auf eine äußerst informative Fahrt. Die erste Station bildete Langweid, wo die Lechwerke eine Führung durch das Lechmuseum anboten. Es folgte die Besichtigung eines denkmalgeschützten, ehemaligen jüdischen Wohnhauses in Harburg.

Den Schwerpunkt der Reise stellte Oettingen dar, eine romantische Residenzstadt im Ries. Bürgermeisterin Petra Wagner ließ es sich nicht nehmen, ihre Bobinger Gäste persönlich zu führen und interessante Details aus der über 1200-jährigen Geschichte ihrer Stadt mit deren prächtigen Fachwerkbauten wie das Rathaus, dessen steinernes Erdgeschoss 1431 gebaut wurde, zu erzählen. Wie ein Inklusionsmodell für behinderte und nicht behinderte Kinder funktioniert, darüber konnten sich die Mitfahrer vor Ort, unterstützt durch einen Vortrag, ein umfassendes Bild machen.

Wie Korn zu Brot wird und was die Mühle mit der Papierherstellung zu tun hat, erfuhren die Teilnehmer im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten. Dort klang die Rundreise mit dem Bögler-Bus in gemütlicher Runde aus.

Die Bobinger CSU-Ortsvorsitzende Miriam Streit war mit dem Echo auf die Schwabenrundreise sehr zufrieden: „Es war wieder ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass sich der Austausch für alle Beteiligten lohnt und wiederholt werden muss. Jürgen Reichert hat die Schwabenrundreise wieder perfekt organisiert.“ (fjk)

