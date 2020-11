vor 20 Min.

Corona: Grabens Bürgermeister Andreas Scharf ruft zu Bundesliga-Boykott auf

Plus Grabens Bürgermeister Andreas Scharf fordert während des Corona-Lockdowns zum Miteinander auf. Er kritisiert unter anderem den Bundesliga-Fußball.

Von Uwe Bolten

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Graben. Bürgermeister Andreas Scharf hatte einen Appell. "Die von der Staatsregierung angeordneten Maßnahmen treffen auch die Menschen, die gerade im Herbst depressiv werden. Deshalb habe ich ein Riesenproblem mit dem Beschluss. Mein Appell an unsere Bürger lautet: Kümmert euch um die Menschen mit Problemen“, sagte Andreas Scharf im Bürgersaal.

Graben: Bürgermeister fordert zu Bundesliga-Verzicht im Lockdown auf

Scharf wies darauf hin, dass die Beschilderungen an den Freizeitanlagen verbindlich seien. Den Antrag, die Maskenpflicht bei Grundschulkindern wie in der Stadt München auszusetzen, habe das Landratsamt verneint. Beim Sport sah der Bürgermeister eine Ungleichbehandlung. "Der Amateursport wird unterbunden, die Profiligen dürfen spielen. Meine Empfehlung ist: Schaut einen Monat lang keine Bundesliga“, sagte er in die Runde.

Corona in Graben: Alternative für den Advent?

Die Bürgerversammlung werde auf das nächste Jahr verschoben. "Falls Bürger Anliegen an die Verwaltung oder den Rat haben, können sie dies im Rathaus kundtun. Ich werde die Themen dann auf die Tagesordnung der folgenden Sitzungen setzen“, sagte der Bürgermeister. Nachdem der Gräbinger Advent abgesagt wurde, wird immer noch nach einer möglichen Alternative gesucht. Dies könnte beispielsweise ein Märchenzelt sein, das ab Anfang Dezember im Bereich des Kulturzentrums gebucht wurde.

Theatersaison 2021 in Graben wird ausgesetzt

Es gab noch eine weitere Absage: Nach der Sitzung teilte der ehemalige Gemeinderat Volkmar Angerer, Spielleiter der Theatergruppe des Musikvereins, mit, dass die Theatersaison 2021 ausgesetzt wird. "Die zu erwartenden Beschränkungen im Frühjahr sowie die massiven Einschränkungen bei den Proben lassen eine reguläre Saison nicht zu“, sagte er.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen