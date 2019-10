09.10.2019

Dangl widerspricht Zeitung und Protokoll

Der CSU-Stadtrat sieht sich als streitender Wahlkämpfer hingestellt. Die SPD habe er jedoch bei Wortmeldung zur Korrektur des jüngsten Sitzungsprotokolls nicht angesprochen und nicht gemeint. Und auch anderes spricht er an

Von Pitt Schurian

CSU-Stadtrat Hans-Peter Dangl hat sich in Bobingen mit einer persönlichen Erklärung scharf von dem Eindruck distanziert, er sei ein „wahlkämpfender Streithansl“. So nämlich interpretiert er einen Bericht unserer Zeitung aus der jüngsten Ratssitzung. Der sei nämlich seiner Ansicht nach tendenziös und mehrfach völlig unzutreffend.

Wie berichtet, ging es erneut um den Rücktritt von Dr. Stefan Wild als Stadtrat (SPD). In der Sitzungsvorlage der Verwaltung waren dafür berufliche und gesundheitliche Gründe genannt worden. Schon im Juli hatte es hierzu im Rat eine kurze Debatte gegeben. Dangl hat damals in einer Wortmeldung vermutet, dass der Rücktritt vielmehr im Zusammenhang mit einem Zerwürfnis mit Bürgermeister Bernd Müller stehen könne. Das haben Müller und SPD-Fraktionschef Edmund Mannes sofort entschieden zurückgewiesen. Wild war nicht anwesend.

Später erläuterte Wild gegenüber unsere Zeitung, warum es ihm nach inzwischen zehn Jahren nicht mehr möglich sei, das Amt auszuüben, und führte dazu näher seine Aufgaben als Klinikorthopäde und Unfallchirurg an den Wertachkliniken an. Gesundheitliche Gründe seien kein Anlass gewesen.

Diesen Widerspruch sprach nun Hans-Peter Dangl im Stadtrat erneut an. Doch legt er Wert auf die Feststellung, dass er damit nicht die SPD angegriffen habe und dass er diese auch gar nicht angesprochen habe, sowie dass er nichts von ihr forderte. Vielmehr habe er sich unter dem Tagesordnungspunkt „Genehmigung des Protokolls der letzten Stadtratssitzung“ zu Wort gemeldet und sich dabei ausschließlich an die Verwaltung gerichtet und um die richtige Wiedergabe seiner damaligen Wortmeldung beziehungsweise Ergänzung der beiden von ihm genannten Namen gebeten. Das Protokoll sei schließlich geändert und noch in dieser Sitzung einstimmig genehmigt worden.

Dabei ist es um früher ausgeschiedene Stadträte gegangen, deren Ausscheiden Dangl als Folge von Zerwürfnissen mit dem Bürgermeister sieht. Entgegen des jüngsten Zeitungsberichts habe er nicht von Stadträten der SPD gesprochen und schon gar nicht von mehreren. Der von ihm gemeinte Helmut Schwalber gehörte vielmehr der FBU an und Ferdinand Seitz der CSU.

Hans-Peter Dangl stellt außerdem klar, dass es in seinen Wortbeiträgen um keine Sitzungsvorlage der SPD gegangen sei. Denn diese werden von der Verwaltung erstellt. Und Dangl geht auch nicht davon aus, dass die SPD-Fraktion dazu eine Vorlage geliefert hat, zum Beispiel in Form eines Antragtextes. Denn ein Rücktritt vom Ratsmandat sei eine persönliche Sache und beruhe auf der persönlichen Erklärung des entsprechenden Mitglieds.

An die Verwaltung gewandt habe er betont, dass die Stadträte großen Wert auf Sitzungsvorlagen, die der Faktenlage entsprechen, legen müssen, so Dangl weiter.

Ausschließlich dazu habe dann Klaus Förster als amtierender Bürgermeister beziehungsweise Leiter der Ratssitzung zugesagt, dass er dies mit der Verwaltung zusammen prüfen lassen werde. Die Überprüfung des Protokolls sei damit nicht mehr gemeint gewesen. Das sei ja schon zuvor korrigiert und genehmigt worden.

