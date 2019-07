vor 36 Min.

Die 30er-Zone in der Blumenallee wird länger

Die Tempo-30-Zone in der Blumenallee soll bis zum Beginn des nächsten Schuljahrs in Richtung des Kreisverkehrs an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße verlängert werden. Derzeit ist dort nur im Bereich des Altenheims und des Kindergartens begrenzt.

Anwohner wünschen sich eine Tempo-30-Zone in der Blumenallee und der Rosenstraße. Die Gesetzeslage macht das schwierig, doch der Stadtrat findet Spielräume.

Von Adrian Bauer

Soll in der Rosenstraße und der Blumenallee künftig überall Tempo 30 gelten? Einige Anwohner wünschen sich dringend die Begrenzung, die Freien Wähler stellten im Stadtrat einen entsprechenden Antrag. Am Ende einigte man sich auf eine Ausweitung der bisherigen Begrenzung zum Start des neuen Schuljahrs. Bei der Diskussion wurden einige Forderungen laut, weiter zu gehen, als es die derzeitige Gesetzeslage erlaubt. Zudem soll es jährlich Verkehrszählungen und Lärmmessungen geben.

Die Bestimmungen erläuterte Bürgermeister Franz Feigl (CSU) in Vertretung der erkrankten zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung. Bei der Rosenstraße und der Blumenallee handelt es sich um sogenannte Sammelstraßen. Diese sollen den Verkehr aus den anliegenden Wohnstraßen bündeln und auf die nächste Hauptverkehrsstraße führen. Weitere Sammelstraßen im Stadtgebiet sind die Garten- Erlen-, Weiden- und Rathausstraße. Um den Autofahrern eine Motivation zu geben, diese Straßen zu nutzen, gilt dort grundsätzlich Tempo 50. Bei einer Begrenzung auf Tempo 30 nehme der Schleichverkehr über andere, kleinere Straßen zu, sagte Feigl. Daher hätten die Straßenverkehrsbehörde beim Landratsamt und die Polizei einer generellen Begrenzung eine Absage erteilt. Auch die Verwaltung sehe sich an die gesetzlichen Gegebenheiten gebunden, sagte Feigl: „Wobei man gerne hinterfragen kann, ob ein solches Gesetz noch zeitgemäß ist.“

Eine Ausnahme gibt es bisher nur für Kindergarten und Altenheim

Ausnahmen seien nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, wie vor Schulen, Kindergärten oder Altenheimen – in der Blumenallee gibt es bereits ein entsprechendes Tempolimit vor den Einrichtungen. Und hier sähe die Verwaltung auch die Möglichkeit einer zeitlich begrenzten Ausweitung der 30er-Zone: „Viele Grundschüler laufen derzeit entlang der Blumenallee zur Römerallee. So könnte man begründen, im Bereich zwischen der bestehenden Zone und dem Kreisverkehr an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße ebenfalls das Tempolimit zu verschärfen“, sagte Feigl.

Dieser Vorschlag kam gut an, viele Stadträte warben aber für eine weiter gehende Beschränkung. Jürgen Raab hatte in seiner Begründung für seinen Antrag angeführt, dass beide Straßen durch Wohngebiete führen und von vielen Menschen überquert würden. Zudem gebe es wenig Durchgangsverkehr. Unter diesen Umständen lasse die Straßenverkehrsordnung eine Tempobeschränkung zu. Zudem lasse die Blumenallee in ihrem südlichen Bereich wegen ihrer Enge und des schlechten Zustands ohnehin kaum zu, dass Tempo 50 gefahren werde. In anderen Bundesländern sei eine Tempo-30-Beschränkung sogar bei Durchgangsstraßen schon Normalität.

Königsbrunner Stadträte fordern forsche Entscheidung

Alwin Jung (Grüne) sagte, dass der Wunsch nach einer Ausweitung der 30er-Zone immer wieder aus der Bürgerschaft komme. Der deutsche Städtetag wünsche eine Verkehrswende. Eine Reduzierung des erlaubten Tempos mache den Umstieg auf andere Verkehrsmittel attraktiver. Er plädierte dafür, über den Rahmen der bestehenden Gesetze hinaus zu gehen: „Die Tendenzen gehen ja klar dort hin. So kann man auf kommunaler Ebene auch vorausschauend handeln.“ Doris Lurz berichtete, es gebe Experimentierklauseln im Gesetz, die man eventuell nutzen könne. Auch Christian Toth (FDP/BF) plädierte für ein forsches Vorgehen beim Thema Geschwindigkeitsbeschränkung. Seine Partei habe bereits vor Jahren eine 30er-Zone in dem Bereich gefordert. Davon abgesehen sei eine Sanierung der Blumenallee bald ins Auge zu fassen.

Florian Kubsch (SPD) entgegnete, viele Verkehrsprobleme seien hausgemacht: „Die Blumenallee ist zu klein für zu viel Bevölkerung, zu große Autos und zu große Motoren.“ Zudem sei der Stadtrat an Recht und Gesetz gebunden. Er lehne sich gerne mal gegen die bestehenden Zustände auf: „Aber dann muss man auch vorbereitet sein.“ Er sprach sich dafür aus, mit einer Verkehrsschau, Lärm- und Geschwindigkeitsmessungen im Herbst Daten zu sammeln und eine saubere Grundlage für einen Anlauf auf eine weitreichendere Geschwindigkeitsbeschränkung. Zudem erneuerte er seine Forderung nach einer Rückkehr zu Tempo 70 auf der Wertachstraße um die Umgehungen für Autofahrer attraktiver zu machen.

Königsbrunner sammeln Daten als Grundlage für weiteres Vorgehen

Alexander Leupolz (CSU) sagte, er sähe es lieber, wenn man erst die Zahlen vorliegen hätte, doch das dauere halt: „Deshalb sollten wir zu Schuljahresbeginn temporär etwas für die Schulkinder tun. Alles andere muss man aber im Gesamtkonzept zum Verkehr betrachten.

Beschlossen wurde einstimmig, die Tempo-30-Zone in der Blumenallee bis zum Beginn des neuen Schuljahrs Richtung Norden auszudehnen. Wie weit genau sie gehen soll, wird erst entschieden, wenn die Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde wieder im Dienst sind. Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, den gesamten Bereich zur 30er-Zone zu machen.

