Die Blechlawine rollt noch Jahre durch den Ort

Plus Bis die Ortsumfahrung von Hiltenfingen gebaut wird, müssen die Anwohner noch warten. Das Staatliche Bauamt rechnet nicht vor 2023 mit der neuen Strecke.

Bald sind es 20 Jahre: So lange wird in Hiltenfingen schon über eine Ortsumfahrung diskutiert. Trassen wurden geplant und wieder verworfen. Dann signalisierte der Freistaat, dass das Geld knapp ist. Vor fünf Jahren rückte die Südumfahrung in den Fokus. Damals hieß es, dass 2020 Baubeginn für das Millionenprojekt sein könnte. Doch daraus wird wohl nichts. Die Blechlawine rollt weiter auf der Staatsstraße 2015 durch die Gemeinde. Ändern könnte sich das frühestens in drei Jahren.

Derzeit wird am Staatlichen Bauamt Augsburg am Vorentwurf gefeilt. Leitender Baudirektor Stefan Scheckinger von der Behörde ist guter Dinge: „Das Projekt ist gut mit der Gemeinde und den Landwirten abgestimmt.“ Dass sich im Hintergrund etwas rührt, beweist ein Streit, der in dieser Woche vors Verwaltungsgericht führte.

Was im Hintergrund bereits passiert

Ein Landwirt hatte geklagt, weil das Landratsamt für das Straßenbauamt das naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht ausgeübt hatte. Konkret ging es um eine Fläche am Bächlein Scharlach und am Eisbach, die sich die Behörde als Ausgleichsfläche für das Straßenbauprojekt sichern will. Der Landwirt fragte sich, ob das rechtmäßig ist – er hatte bereits einen Kaufvertrag geschlossen und war beim Notar gewesen. Bei dem habe es auch einen Hinweis gegeben – doch das sei für ihn nicht verständlich gewesen, sagte der Landwirt vor Gericht. Die Kammer machte dem Kläger und seinem Anwalt Prof. Dr. Andreas Staudacher aus Laupheim klar, dass es am Vorgehen nichts auszusetzen gebe. Es reiche aus, das Vorkaufsrecht begründen zu können – ganz egal, welche Motivation dahinter stecke.

Länge: 4,2 Kilometer

Kosten: Über elf Millionen Euro

Planung: Die aktuelle Trasse verläuft im Südwesten von Hiltenfingen und soll vier Kreisel bekommen.

Laut Bescheid der Behörde sollen die Flächen aufgewertet werden, um so einen Lebensraum für Kiebitz und Lerche zu schaffen. Die bisherige Eigentümerin, die für die Verhandlung beigeladen war, wunderte sich über die Pläne: Die Fläche trage den Namen „Vogelruh“ – dort seien viele Vögel zu hören. Außerdem suchten Hasen und Rehe Schutz bei einer Baumreihe, die verschwinden soll. „Warum zerstöre ich etwas, um etwas anderes zu schützen“, fragte die Frau. Auch der betroffene Landwirt hielt es für nicht vorstellbar, dass der Streifen am Ufer aufgewertet wird. Er einigte sich am Ende mit dem Landratsamt, dass er einen Mähstreifen von etwa zehn Metern behalten darf. Auf diesem befindet sich eine ehemalige Hofstelle. Das Verfahren wurde eingestellt.

Umfangreiches Verfahren

Weiter geht es dagegen mit dem Verfahren zur Ortsumfahrung. Sobald der Vorentwurf fertig ist, wird die Planung der Regierung von Schwaben und dem Bauministerium vorgelegt. Wird sie genehmigt, dann geht es in die Planfeststellung. So heißt das umfangreiche Verfahren, bei dem sämtliche öffentlichen und privaten Belange geprüft und abgewogen werden. Knifflig dabei: Es kann auch gegen geklagt werden.

Das bedeutet: Bis es zur Umsetzung des Projekts kommt, kann noch viel Zeit vergehen. Mit einem Planfeststellungsbeschluss und der Baugenehmigung könnten die Bagger anrollen. „Aber vor 2023 wird’s nicht realistisch“, sagt Scheckinger vom Staatlichen Straßenbauamt.

Abkürzung zwischen B17 und A96

Geplant ist, den Verkehr auf einer etwa vier Kilometer langen Strecke südwestlich um Hiltenfingen zu führen. Die neue Strecke schließt an die Schwabmünchner Südspange an. Zur Anbindung der bestehenden Straßen und der Feldwege soll es vier Kreisverkehre geben. Insgesamt erhoffen sich Behörden und Gemeinde, dass der Verkehr im Ort deutlich abnimmt. Nach der letzten Untersuchung von 2013 waren es rund 8000 Fahrzeuge täglich. In zehn Jahren werden 8500 prognostiziert – mit der Umfahrung künftig sollen es nur noch 3700 sein.

Viele Autofahrer und der Lastverkehr nutzen die Staatsstraße 2015 als Abkürzung , um schneller von der B17 zur A96 zu kommen – Hiltenfingen ist der letzte Ort entlang der Strecke ohne Umfahrung.