Die Folgen des Verkehrskonzepts

Der Abschlussbericht des interkommunalen Verkehrskonzepts für die Lechfeldgemeinden regt die Gemeinde Obermeitingen zur Optimierung seiner Ortseingänge, wie hier von Langerringen kommend, etwas mit einer Mittelinsel an.

Diese Empfehlungen zum Thema Verkehr gibt es für Obermeitingen. Gemeinderat begutachtet zudem die Pläne für die Kindertagesstätte.

Von Sybille Heidemeyer

Das interkommunale Verkehrskonzept für die Lechfeldgemeinden des Ingenieurbüros Schlothauer & Wauer stand in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Obermeitingen auf der Tagesordnung. Bürgermeister Erwin Losert (CSU) stellte den Räten die Punkte des Abschlussberichts, die die Gemeinde betreffen, vor.

Der Bericht regt die Optimierung der Ortseingänge zum Beispiel mit Mittelinseln an. Lücken im Radwegenetz sollen geschlossen sowie der Schulweg zwischen Ober- und Untermeitingen befestigt und richtlinienkonform gestaltet werden. Auch eine Förderung von Car- und Bikesharing und der E-Mobilität sieht das Konzept vor. Als Handlungsschwerpunkt sieht der Bürgermeister die Reduzierung des Schwerverkehrsaufkommens durch den Ortskern.

Der Gemeinderat billigte den Abschlussbericht des Verkehrskonzeptes einstimmig. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden als Handlungsempfehlung für die weitere Verkehrsplanung beachtet.

Pläne für Erweiterung von St. Mauritius in Obermeitingen vorgestellt

Zu Gast in der Gemeinderatssitzung war der Architekt Horst Hafermayer aus Ingenried. Er hatte das Vergabeverfahren nach Vergabeverordnung für die Planung der Erweiterung der Kindertagesstätte St. Mauritius gewonnen und stellte seine Pläne für das „Kinderquartier Obermeitingen“ mit drei Krippengruppen und einem Hort vor. Demnach sollen in der alten Schule auf dem Kirchberg im Erdgeschoss ein Foyer, ein Krippengruppenraum, ein Begegnungsraum und eine von außen zugängliche barrierefreie Toilette entstehen.

Im ersten Stock sehen die Pläne Räume für die öffentliche Nutzung und einen Speiseraum für die Hortkinder vor. Im Westen und im Süden der alten Schule plant Architekt Hafermayer je einen Anbau in Holzbauweise für zwei weitere Krippengruppen. Der Anbau im Süden soll im Obergeschoss die Hortkinder beherbergen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 4,8 Millionen Euro. Aufgrund der Höhe der Kosten erhielt der Architekt den Auftrag, auch einen Entwurf für die Erweiterung der Kindertagesstätte als reinen Neubau ohne Einbeziehung der alten Schule zu erstellen.

Drei Infostelen für den Friedensweg in Obermeitingen

Der Gemeinderat entschied sich dafür, an der katholischen Pfarrkirche St. Mauritius, an der ökumenischen Friedenskapelle St. Josef und am Soldatenfriedhof Schwabstadl jeweils eine Infostele mit 1,80 Metern Höhe aufzustellen.

In der öffentlichen Beteiligung der Gemeinde Obermeitingen als Behörde und Träger öffentlicher Belange hatte diese keine Anmerkungen oder Hinweise zu den Bebauungsplänen „Hauptstraße 50“ der Gemeinde Langerringen und „Lechpark“ der Gemeinde Untermeitingen.

Was die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Oberes Mahd“ der Gemeinde Hurlach betrifft, fordert die Gemeinde Obermeitingen von der Nachbargemeinde ein Lkw-Routenkonzept. Dieses soll sicherstellen, dass die Kiesfuhren der Lastwagen an den Lechfeldgemeinden vorbei erfolgen.

Ein Bauherr im neuen Baugebiet Ost II stellte einen Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zum Anbau einer Garage und eines Carports. Diesen lehnte der Gemeinderat einstimmig ab.