vor 22 Min.

Die Mittelschule wird zur großen Show-Bühne

Eine professionelle Aufführung zeigten die „Young Americans“ in der Mittelschule in Untermeitingen.

Nach einem Workshop mit der Künstler-Truppe „Young Americans“ verzaubern Schüler ihr Publikum. Was die Arbeit der College-Studenten aus den Teilnehmern macht.

Von Uwe Bolten

Beifall brauste in der komplett gefüllten Sporthalle auf, nachdem die „Young Americans“ ihre fulminante Tanz- und Gesangsshow mit dem Volkslied „Kein schöner Land“ beendeten. Mit farbenfroh rasanten Choreografien, typischem College-Chor-Gesang sowie einer musikalischen Bandbreite von Klassik über Musical, Rock, Blues, Country bis zum Gospel präsentierte die Truppe eine einstündige Show, die ihresgleichen sucht. Doch diese Darbietung war nur ein Teil dessen, was die 40 Studenten des „Young Americans College of the Performing Arts“ aus Corona, rund 50 Kilometer östlich von Los Angeles gelegen, nach Untermeitingen gebracht hatte.

Im Mittelpunkt standen die Workshops mit Gesang, Schauspiel und Tanz für Schüler der Mittelschule Untermeitingen sowie Bildungseinrichtungen benachbarter Kommunen. Wie in den vergangenen Jahren hatte es Lehrerin Beatrix Roth geschafft, die international mit fünf Teams gleichzeitig agierende Künstlertruppe aufs Lechfeld zu holen. Nach zweitägigem Training der „Young Americans“ mit den rund 120 Teilnehmern brachten diese eine Show auf die Bretter der Sporthalle, die alle Anwesenden zu Jubelstürmen hinriss.

Höchste Konzentration beim Workshop der Young Americans

Diese Leistung war das Ergebnis zweier intensiver Workshop-Tage der internationalen Truppe mit den Schülern, die sowohl in der Sporthalle als auch in Gruppenräumen ablief. Auf einer Kiste weit vor der Bühnenfläche in der Halle standen die für die jeweiligen Szenen verantwortlichen Trainer. Stück um Stück bauten sie gemeinsam mit den Teilnehmern die großen Tanz- und Gesangsnummern zusammen, immer begleitet durch motivierenden Beifall. Kein Rumalbern war zu sehen, höchste Konzentration herrschte: Ein Zustand, den sich mancher Lehrer im Unterricht wünscht. Tour-Direktor Jeffrey Polk übte schwerpunktmäßig die Chorszenen ein. Dabei dirigierte er nicht, sondern lebte die Lieder als großer Motivator vor.

Den Nachwuchskünstlern, die auf dem Boden sitzend die Vorführung ihrer Trainer mitverfolgten, war keine große Nervosität vor ihrem Auftritt anzumerken. Die Faszination über die Vorstellung ihrer Vorbilder sowie der Stolz, in kurzer Zeit Teil dieses einmaligen Projektes zu sein, überwog. Auf Kommando nahmen alle ihre Plätze ein, „Dreams Come True“ (Träume werden wahr) wurde von den in einheitlichen T-Shirts gekleideten Workshop-Teilnehmern gemeinsam mit „ihren Young Americans“ gesungen und getanzt. Die weiteren Passagen, ob gemeinsam in Chorsätzen wie „Somewhere Over The Rainbow“ oder mit wechselnden Soloauftritten in Szenen wie das große Sommerbild oder Ausschnitten aus „Der König der Löwen“, hatten die Jungkünstler die Trainer an ihrer Seite. Die dadurch gewonnene Selbstsicherheit führte selbst zurückhaltende Schüler zu ungeahnten Leistungen. „Die Young Americans sind mehr als eine Show. Die gemeinsame Arbeit fördert die eigene Kreativität und hilft dabei, Mut zu sich selber und seinen Fähigkeiten zu finden“, kommentierte Michael Heib, der Young Americans Europa-Manager.

Michael-Jackson-Song drückt das Gemeinschaftserlebnis in Untermeitingen aus

Immer wieder standen die Zuschauer während der Show auf und klatschen kräftig im Rhythmus der Musik. Nach jedem Solo gab es Szenenapplaus – und der kam nicht nur von den Angehörigen, sondern auch von den Trainern und den Workshop-Teilnehmern selbst. Die Präsentation des von Michael Jackson und Lionel Richie geschriebenen Titels „We Are The World“ drückte das Gemeinschaftserlebnis kraftvoller aus, als jedes Wort es vermag.

Am Ende der einstündigen Show, die auch selbst getextete und komponierte Lieder der Gruppen enthielt, ernteten alle Akteure langanhalten Applaus. Laute „Betty, Betty“-Rufe durchdrangen die Sporthalle, nachdem Schulleiter Markus Fendt seiner Kollegin Beatrix Roth für ihren immensen Einsatz zur Realisierung des Projektes dankte.

Emotional die Zugabe: Den Diana-Ross-Titel „If We Hold On Together“ interpretierten alle Teilnehmer und die gesamte Young-American-Truppe gemeinsam mit Gesang und in Gebärdensprache. Ein begeisternder und bewegender Abend endete mit Umarmungen und Freude. Hin und wieder flossen Tränen, da die neu gewonnenen Freunde am nächsten Tag das Lechfeld verlassen mussten.

