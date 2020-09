vor 18 Min.

Die Volkshochschule startet in Bobingen wieder

Plus In Bobingen startet am 14. September die Volkshochschule wieder. Was die Teilnehmer beachten sollten.

Basteln, Kochen, Sport oder Vorträge – das Programm der Volkshochschule Augsburger Land (VHS) ist vielseitig und bunt. In den letzten Monaten aber konnte keines der vielen Kursangebote stattfinden. Nun hat Judith Hitzelberger, die seit dem letzten Jahr die Vhs in Bobingen leitet, gute Nachrichten für alle Kursbegeisterten. „Auch wenn wir den Präsenzbetrieb im September nur eingeschränkt wieder aufnehmen können, freuen wir uns sehr, dass wir unsere Türen wieder öffnen dürfen“, sagt sie. Ab dem 14. September wird wieder gestartet, die Wiederaufnahme des Präsenzbetriebes ist nur unter strengen Hygieneauflagen erlaubt.

Wer sich für einen Kurs oder einen Vortrag interessiert, der kann sich aktuelle Informationen in diesem Herbst nur unter www.vhs-augsburger-land.de holen. Um stets auf die aktuellen Anforderungen reagieren zu können, gibt es kein gedrucktes Programm, wie Hitzelberger erklärt. Nur so könne man kurzfristig reagieren, ganz wie es die aktuelle Situation vorgibt.

Volkshochschule Bobingen: Keine Kochkurse

Ab Anfang September kann man sich für die Kurse anmelden, online unter der Homepage, bei der örtlichen Volkshochschule und in den Regionalen Bildungszentren. „Die Anmeldung muss für jeden Kurs neu erfolgen, Weitermeldelisten aus abgebrochenen Kursen haben keine Gültigkeit“, weist Judith Hitzelberger auf das aktuelle Prozedere hin. Auch bei Vorträgen, die bisher oftmals ohne vorherige Anmeldung besucht werden konnten, ist künftig eine Einschreibung bei der örtlichen Volkshochschule notwendig.

Was viele bedauern werden: Auf Kochkurse muss das Programm in diesem Semester leider ganz verzichten. Trotzdem hat sich die Volkshochschule bemüht, ein buntes Programm mit einer großen Vielfalt zusammen zu stellen. (anja)

