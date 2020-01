vor 43 Min.

Diebe stehlen mehrere 100-Kilo-Betonplatten

Tatort war ein Garten in der Alpenstraße in Hiltenfingen. Zum Abtransport müssen die Täter laut Polizei ein größeres Fahrzeug verwendet haben.

In Hiltenfingen wurden sechs Betonplatten mit einem Gewicht von je rund 100 Kilogramm entwendet. Im Zeitraum vom 8. bis zum 13. Januar verschwanden sie aus einem Garten in der Alpenstraße. Der Abtransport kann nach Angaben der Polizei nur von mehreren Personen und mithilfe eines größeren Fahrzeugs geschehen sein. Die sechs Betonplatten haben einen Wert von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Schwabmünchen unter 08232/96060. (SZ)

