vor 48 Min.

Ein Abend der Extraklasse

Faszinierende Akrobatik bot die LEWAZi-Gruppe der Leonhard-Wagner-Schulen nicht nur an diesem Metallwürfel bei der Oldtimer-Jazz-Night im Autohaus Medele-Schäfer in Schwabmünchen.

Es ist eines der Großereignisse des Jahres: die Oldtimer-Jazz-Night bei Mercedes Medele-Schäfer. Dort gibt es nicht nur das Stelldichein der Gesellschaft.

Von Reinhold Radloff

Eine Steigrung ist immer möglich. So auch bei der vierten Oldtimer-Jazz-Night. Noch größer, noch spannender, noch vielfältiger präsentierte sie sich. Dass das so kommen wird, das wussten die Freunde dieses außergewöhnlichen Abends schon vorher, denn schnell waren die über 1000 Eintrittskarten vergriffen. Wer keine bekam, war traurig – zu Recht. Draußen tobte bei Eiseskälte ein Schneetreiben, und drinnen war es kuschelig warm in den Räumen der Firma Mercedes Schäfer, die für dieses Event umgestaltet wurden.

Werkstatt- und Ausstellungs-Outfit raus, Erlebnischarakter rein. Im Mittelpunkt präsentierten sich blitzblank polierte Oldtimer, gemäß dem Motto „Oldtimer-Jazz-Night meets the 70s“ vor allem aus den 1970er-Jahren. Da glänzten Alltagsautos wie der VW Käfer oder der Fiat 500 neben einem Jaguar XJS oder einem Maserati Ghibli, da drückten sich die Gäste an Sportwagen wie einem Fiat 124 Coupe Rallye, einem Mercedes 450 SL und einem BMW 2002 die Nasen platt.

In der Ausstellungshalle präsentierten sich Preziosen aus verschiedenen Jahrzehnten. Da war ein Morris 8, der englische Käfer, ebenso umlagert wie ein wertvolles Mercedes 220 SE Cabrio oder das extrem seltene Goggomobil TL 300.

So anziehend die schicken chromblitzenden Autos waren, ein alter Trabant lief ihnen zeitweise den Rang ab. Er wurde mit Motiven aus den 70 Jahren vom Kunstverein vor den Augen des Publikums nach ganz genauen Vorlagen von Kerstin Thieler-Küchle bunt bemalt. Er wird zu einem späteren Zeitpunkt zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben, öffentlich versteigert.

Wer seine Blicke von diesem Kunstgenuss losreißen konnte, wendete sich gleich den sportlichen Höhepunkt des Abends zu: Die LEWAZi-Truppe der Leonhard-Wagner-Schulen unter der Leitung von Nuri Shahiko und Armin Mattler bot Boden- und Luftakrobatik und dazu passenden Gesang sowie Tanz vom Feinsten. Außerdem zeigten Feuer- und Zauberkünstler ihr erstaunliches Können. Und weiter ging es mit den Genüssen des Abends, und zwar musikalisch: Im Ausstellungsraum kamen die Jazzfreunde durch Wolfgang Lackerschmid und Stefanie Schlesinger und „JAZZentiell“ auf ihre Kosten, im „Werkstattbereich“ rockten Hot Stuff, eine europaweit bekannte Partyband, das Publikum.

Wer fleißig zu den Hits der 1970er-Jahre abgetanzt hatte, der gönnte sich anschließend an den vielen kulinarischen Stationen beste Speisen und Getränke. Und zum „Nachtisch“ stand den Rauchern sogar eine eigene Launch mit Genüssen nach ihrem Geschmack zur Verfügung. Auch bei der Dekoration der riesigen Räume waren die 70er-Jahre deutlich präsent. Ob Musikbox, Flipper, oder Möbelstücke, überall erfreuten vergangene Zeiten das Herz und weckten Erinnerungen.

Peter Schäfer, der Chef des Autohauses Medele-Schäfer, war von den Abend ebenso begeistert wie sein Publikum. Ein Sonderlob verdiente aus seiner Sicht die Zusammenarbeit der verschiedenen Firmen, die etwas zum Gelingen beigetragen hatten, ob mit Musik, Technik, Blumenschmuck oder kulinarischen Köstlichkeiten.

