00:32 Uhr

Ein neuer Kampfsport aus Israel

Daniel Erdesi unterrichtet in seiner Schwabmünchner Schule Krav Maga

Von Reinhold Radloff

Krav Maga, das ist eine Kampfsportart, die wohl nicht jeder kennt. Und doch etabliert sie sich gerade in Schwabmünchen in der Fuggerstraße. Verantwortlich dafür ist Daniel Erdesi, der mit viel Engagement seine Lieblingssportart unterrichtet.

Eigentlich war Daniel Erdesi mal Polizist. „Doch diese Aufgabe erfüllte mich nicht“, sagt er. Auf der Suche nach einem Beruf, der ihn wirklich begeisterte, kam er auf die Idee, mit seinem Hobby seinen Lebensunterhalt zu verdienen: Kampfsport.

Vor 22 Jahren begann er mit Taekwondo, wurde dann Boxer und Kickboxer und verschreibt sich schließlich seit knapp zwei Jahren Krav Maga, einer Sportart, die aus Isreal stammt und dort weit verbreitet ist, unter anderem auch beim Militär und der Polizei. Warum er Krav Maga privat und in seinen zwei Kampfkunstschulen (Schwabmünchen und Bad Wörishofen) als Lehrer betreibt?

„Meine Freundin wurde in der Disco unangenehm und handgreiflich angemacht. Ich wollte das unterbinden und sah mich ganz schnell von fünf oder sechs aggressiven Männern umringt, die auf mich einschlugen. Hätte ich nicht Krav Maga beherrscht, wäre die Sache sicherlich übel für mich ausgegangen“, erzählt der 29-Jährige und betont, dass diese Sportart „reine Selbstverteidigung schult, realitätsnah und sehr effektiv, und bei Schlägereien ebenso anzuwenden ist wie zum Beispiel bei Messer- und Pistolenattacken. Es werden einfache Alltagssituationen simuliert und durch natürliche und instinktive Reaktionen zu bewältigen gelernt“.

Vorkenntnisse für das Training sind laut Erdesi nicht nötig. „Die zu erlernenden Techniken sind nicht schwierig. Alles ist einfach zu erlernen.“ Benötigt wird allerdings ein ordentliches Level an Fitness. „Auch das kann man sich bei uns aneignen“, so der Kampfkunstlehrer. „Wir arbeiten vorrangig mit unserem eigenen Körper, zusätzlich aber mit ein paar einfachen Hand- und Standgeräten, wer will, in Form von High-Intensity-Training.“

Dass sein Konzept funktioniert, zeigt, dass er in seinem 380-Quadratmeter-Studio in Schwabmünchen nach wenigen Wochen schon rund 100 Mitglieder hat, und zwar in einem breiten Altersspektrum: „Der Jüngste ist drei Jahre und der Älteste knapp 50.“

Was Erdesi besonders freut: der hohe Anteil von Kindern und Jugendlichen sowie Frauen: „Sie bauen bei uns Stress ab, erlernen mehr Selbstsicherheit, werden körperlich fit und können ihr Wunschgewicht erreichen.“ Und das ist seiner Aussage nach noch nicht alles: „Wir verhelfen in Mattengesprächen auch zu mehr Verständnis, Zuversicht, Respekt und Konzentrationsfähigkeit.“

Damit der Neu-Schwabmünchner alle diese Werte und Leistungen vermitteln kann, geht er regelmäßig auf Schulungen beim Berufsverband Kampfkunst. Um erfolgreich sein zu können, gehören aber auch Leidenschaft, Geduld und viel Spaß an der Aufgabe des Unterrichtens dazu.

Apropos unterrichten: Das ist zu Zeiten von Corona ja gerade schwierig. Das Studio hat zwar geschlossen, doch Erdesi hält trotzdem Training ab, und zwar durch kleine Video-Mitmach-Sequenzen, die er online stellt.

„Auch wenn die Zeiten schwierig sind, man kann sogar ihnen etwas Positives abringen und darin eine Chance sehen.“ Das Feedback auf den Einfallsreichtum von ihm und seinem vierköpfigen Team ist groß.

