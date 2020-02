15.02.2020

Eine musikalische Reise durch Europa

Sinfonisches Blasorchester verschreibt sich in Bobingen ganz ungewöhnlich imposanten Gotteshäusern

Auf eine musikalische Reise durch verschiedene Kirchen und Kathedralen Europas begab sich das Sinfonische Blasorchester des Musikvereins Bobingen. Auf dem Programm standen Werke, die einen engen Bezug zu den jeweiligen Gotteshäusern haben.

So widmete beispielsweise der Barock-Komponist Henry Purcell seine „Belville Hymn“ der Westminster Abbey in London. Der nächste Halt war Frankreich. Victor Hugos Roman „Der Glöckner von Notre-Dame“ war die Grundlage für das Musical „Notre-Dame de Paris“ von 1998, aus welchem Korbinian Rottenegger am Flügelhorn gefühlvoll das „Ave Maria Païen“ interpretierte. Weiter ging es nach Wien. Für den Komponisten Otto M. Schwarz war der Stephansdom die Inspirationsquelle für sein Werk „St. Stephen’s Chorale“, das mit einer Reminiszenz an das Glockengeläut des Doms beginnt.

Ein Höhepunkt der Kirchenkonzerte war das „Concerto in g-Moll“ für drei Tuben und Orchester, das der musikalische Leiter Franz Bader für sein Ensemble arrangiert hatte. Pate für das Stück stand Antonio Vivaldi. Auch in der Baderschen Bearbeitung führten drei junge Damen das Orchester als Solistinnen an: Aurelia Höfle, Antonia Wagner und Melanie Springer begeisterten im dargebotenen Allegro-Satz an den Tuben.

Abschließend war ein Hauch von San Marco in Bobingen zu spüren, als Johan de Meij sein „Echos of San Marco“ präsentierte. Mit den Spirituals „Swing Low, Sweet Chariot“ und „Joshua fought the battle of Jericho“ trug auch das Jugendorchester des Musikvereins Bobingen zum Gelingen der beiden Kirchenkonzerte bei. Die sehr gut besuchten Bobinger Gotteshäuser – die Pfarrkirche Zur Heiligen Familie und die evangelische Dreifaltigkeitskirche – waren dabei stimmungsvoll beleuchtet. (SZ)

