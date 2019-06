Eurofighter-Absturz: Kann das auch bei uns passieren?

Plus Nach dem Unglück an der Müritz stellt sich die Frage: Kann dies auch im heimischen Übungsraum westlich des Lechs geschehen?

Schrecken in der Urlaubsregion an der Müritz: Nach dem Zusammenstoß zweier Eurofighter starb dort am Montag ein 27-jähriger Pilot aus Rostock-Laage. Zusammen mit einem älteren, sehr erfahrenen Piloten als Ausbilder nahm der Oberleutnant an einer Luftkampfübung teil. Es war eine Übung, wie sie immer wieder auch in dem militärischen Luftraum zwischen Lech und Schwäbischer Alb (Kurzbezeichnung: TRA) stattfindet. Große Kreise aus Kondensstreifen zeigen immer wieder über dem Raum zwischen Landsberg, Bad Wörishofen und Schwabmünchen jene Warteschleifen, aus denen deutsche Eurofighter oder Maschinen anderer Nato-Länder zu verschiedenen Ausbildungsmodulen über dem Naturpark Augsburg Westliche Wälder und darüber hinaus zur Alb losdüsen. Kann ein Flugunfall, wie nun über Mecklenburg-Vorpommern, auch hier geschehen?

Die Air Combat Mission der Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 73 Steinhoff über der Müritzregion sah vor, dass zwei Eurofighter aufsteigen, um eine dritte Maschine anzusteuern, die einen eindringenden Gegner darstellen sollte. Ihn zu erreichen, zu identifizieren und dann abzudrängen oder zur Landung zu bringen, ist eine Standard-Übung. Und es ist eine Herausforderung, der sich die Piloten der Alarmrotten der Luftwaffe mehrfach im Jahr im Ernstfall stellen müssen, wenn vor allem zivile Flugzeuge vom Kurs abkommen, ihren Funkkontakt verlieren oder unangemeldet in deutschen Luftraum eindringen. Es sind Herausforderungen, die die Luftwaffe aber auch bei regelmäßigen Stationierungen in Estland zum Schutz der baltischen Staaten zu bewältigen hat. Immer wieder wird ihre Wachsamkeit und Fähigkeit dann von russischen Militärpiloten herausgefordert und getestet (wir berichteten).

Eurofighter-Piloten müssen stets fit sein

Auch Piloten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg an der Donau übernehmen regelmäßig solche Aufgaben im Baltikum. Als Luftpolizei zum Schutz des süddeutschen Luftraums sind zudem rund um die Uhr zwei bis drei Militärjets in Neuburg beim TLG 74 startklar. Den Norden Deutschlands schützt das TLG 71 „Richthofen“. Im Bedarfsfall kommen Eurofighter des TLG 73 „Steinhoff“ zu dem Bereitschaftsdienst hinzu, insbesondere für den östlichen Bereich. Doch auch für Einsätze in Krisenregionen der Welt müssen Luftwaffenpiloten stets fit sein. So wurden Tornados, die bis 2013 am Lechfeld stationiert waren, später in die Türkei und danach nach Jordanien entsandt zur Luftbeobachtung in der syrischen Region.

Die entsprechende Ausbildung und Übung erhalten Piloten auch in dem militärischen Luftraum westlich des Lechs. Dieser wird werktags stark genutzt. Auch Luftbetankungen finden hier statt. Es gab im heimischen Raum in der Vergangenheit Flugunfälle, doch nicht im Zusammenhang mit Missionen in diesem aktuellen Trainingsraum. Das Flugunglück von der Müritz war der erste Eurofighter-Unfall der Luftwaffe mit Totalverlust. Eurofighter-Abstürze gab es zuvor in Spanien, Italien und Saudi-Arabien.

Auf Anfrage unserer Zeitung sagte am Dienstag ein Sprecher der Luftwaffe in Berlin, die Ausbildung und die Übungen deutscher Piloten seien enorm wichtig, um sie für ihre Aufgaben bestmöglich auszustatten. Die entsprechenden Flüge und Manöver würden vorab offiziell angemeldet und fänden in bestimmten Lufträumen statt, die für diese Zeit eigens reserviert sind.

Ein Augenzeuge der beiden Eurofighter-Abstürze vom Montag hatte gegenüber Medienvertretern gesagt, die Militärjets würden öfter „fangen spielen“. Der Luftwaffensprecher sagte am Dienstag, dass es für die Übungen inhaltliche Aufträge und Regeln gebe, es sich also um kein wildes Spiel handle. Die Verfahren würden vom Einsatzführungsdienst der Luftwaffe gesteuert, mit der Deutschen Flugsicherung abgestimmet und per Radar überwacht.

Ursache des Eurofighter-Absturzes noch unklar

Was zu dem Absturz der beiden Maschinen in zwei Waldgebiete an der Müritz führte, ist noch nicht abschließend bekannt. Dazu werden Aufzeichnungen und die Wrackteile untersucht, sowie der Pilot der dritten Maschine und der Oberstleutnant, der den Ausstieg mit dem Schleudersitz überlebte, befragt. Er befand sich am Dienstag noch in einer Uniklink.

Lesen Sie auch unseren Kommentar: Gefahr ist immer in der Luft