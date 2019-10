31.10.2019

Falsche Polizeibeamte am Telefon

Kriminelle Anrufer schlagen auch in Bobingen zu

Da ist womöglich ein ganzes kriminelles Callcenter am Werk: So wie in der übrigen Region Augsburg versuchen unbekannte Betrüger, Menschen auch in Bobingen telefonisch auszufragen, um dann an ihr Geld zu kommen. Alleine aus dem Stadtgebiet sind vom Dienstagnachmittag acht Telefonate aktenkundig, in denen sich Anrufer als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgaben. Unter dem Vorwand, dass Einbrecher festgenommen wären, die Notizen mit dem Namen des/der Angerufenen bei sich hatten, wollten die falschen Polizeibeamten Auskünfte zu den Vermögensverhältnissen erlangen.

Alle Angerufenen zeigten die richtige Reaktion und gaben keine Auskünfte am Telefon beziehungsweise beendeten das Gespräch mit dem Hinweis, sich bei der Polizei zu erkundigen. Die Telefonbetrüger konnten nach dem hier vorliegenden Sachstand keine Beute machen.

Die Polizei rät bei geringsten Zweifeln zur Nachfrage bei der Behörde, von der die angebliche Amtsperson kommt. Sollte die Person schon vor der Wohnungs- oder Haustüre sein, diese bis zur Abklärung vor der Türe warten lassen.

Für Rückfragen soll nicht die Wahlwiederholung am Telefon betätigt, sondern bewusst die Rufnummer der örtlich zuständigen Polizeidienststelle oder des Polizeinotrufs 110 gewählt werden.

Grundsätzlich ruft die echte Polizei nicht unter der Polizeinotrufnummer daheim an. Die echte Polizei bittet auch nicht, Erspartes von der Bank abzuheben. Bobingens Polizeichef Artur Dachs rät: „Geben Sie – auch telefonisch – keine Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse, persönliche Daten oder zu Ihren Wohnverhältnissen.“ (pit)

