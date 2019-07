10:05 Uhr

Festival Rampa Zamba: In der Königsbrunner Eishalle geht es hoch hinaus

Beim Rampa-Zamba-Festival in der Königsbrunner Eishalle können sich die Fahrer an den Hindernissen und Rampen austoben.

In Königsbrunn laufen die letzten Vorbereitungen für das Festival Rampa Zamba. Neun Tage lang gibt es Events für Skater, BMX-Fahrer und Parcoursportler.

Von Daniel Weber

Skateboard, Scooter, BMX – wer gerne auf Rollen oder Rädern unterwegs ist, hat das Rampa-Zamba-Festival wahrscheinlich schon im Kalender stehen. Ab Freitag, 12. Juli, macht die Jugendfreizeitstätte Matrix die Königsbrunner Eishalle zum Skatepark. Bis einschließlich Samstag, 20. Juli, gibt es dort Workshops, Wettbewerbe und Musik. Auch für Parcoursportler gibt es Angebote. Zwischen den Events können die Besucher frei fahren.

Organisator Ralf Engelstätter und sein Team von rund 30 Jugendlichen warten dieses Jahr mit einigen Neuerungen auf. Die auffälligste ist der vorgezogene Termin. „2018 war das Rampa Zamba im August, wir hatten 35 Grad in der Halle“, erinnert sich Engelstätter. Aktuell herrschen dort mit 20 Grad deutlich angenehmere Temperaturen. Außerdem seien die Jugendlichen noch nicht in die Ferien verschwunden.

Das Rampa Zamba bietet den Fahrern Rampen, Boxen und einen Pump Track

Seit Montag läuft der Aufbau vor Ort. Rampen und Absprungboxen werden platziert werden, auch einen sogenannten Pump Track haben die Veranstalter eingeplant. Das ist eine spezielle Buckelpiste, die auch Skater befahren können. Für Parcoursportler gibt es einen Air Track – eine trampolinartige Matte – ein Stangengerüst und kleinere Hindernisse.

Die Jugendlichen seien in die Planung viel stärker mit einbezogen, sagt Engelstätter. Sie bastelten schon Hinweisschilder, Dekoartikel und ein Hindernis für Skateboarder, alles laufe stressfreier als im Vorjahr. Besonders freut er sich, dass mehrere neue Sponsoren die Veranstaltung unterstützen. Deswegen ist der Eintritt dieses Jahr kostenlos. Nur für die Party am kommenden Samstagabend brauchen die Besucher Tickets, die sie bereits jetzt für vier Euro kaufen können oder an der Abendkasse für fünf Euro.

Workshops, Wettbewerbe, freies Fahren - auf dem Festival ist für jeden etwas dabei

Damit junge Leute aller Altersgruppen auf dem Rampa Zamba ihren Spaß haben können, haben Engelstätter und seine Helfer am kommenden Samstag einen Familientag angesetzt. Dann reicht das Programm von Hüpfburgen über Klettertürme bis hin zu Schokokussschleudern. Auch das Spielmobil des Kreisjugendrings Augsburg-Land wird vor Ort sein. An den anderen Tagen stehen die sportlichen Events im Vordergrund: Skateboarder, BMX- und Scooterfahrer können sich zu Wettbewerben anmelden und sich mit der Konkurrenz messen. Wer noch an seiner Technik feilen oder einfach in eine Sportart hineinschnuppern möchte, kann an Workshops für Parcour und Skateboard teilnehmen. Weil die Plätze begrenzt sind, empfiehlt Engelstätter, sich eine halbe Stunde vorher anzumelden. Die meiste Zeit dürfen die Besucher jedoch frei in der Eishalle fahren – und nicht nur dort: Bei der Skatenight am letzten Veranstaltungstag darf alles, was Rollen hat, eine vier Kilometer lange Runde durch Königsbrunn fahren. Ausdrücklich erlaubt sind auch Rollstuhlfahrer und verkleidete Teilnehmer, nach der Tour werden die kreativsten Kostüme prämiert.

Im Kreativ-Area geht es um Do-it-yourself und Upcycling

Wer sich nicht an waghalsigen Sprüngen und eleganten Tricks versucht, kann sich im Kreativ-Area mit Do-it-yourself (Selbermachen) und Upcycling (Aufwerten alter Gegenstände) beschäftigen. Auch eine Siebdruckmaschine steht bereit.

Das sind die Termine beim Rampa Zamba 2019 1 / 9 Zurück Vorwärts Freitag, 12. Juli: 17 Uhr Eröffnung; 17 bis 22 Uhr freies Fahren

Samstag, 13. Juli: 14 bis 19 Uhr Scooter-Contest, Familientag, Asia Special; 19 bis 23 Uhr Party „Can’t Stop The Feeling“

Sonntag, 14. Juli: 14 bis 20 Uhr BMX-Contest, Skateboard-Contest, Sprayers Lounge und freies Fahren

Montag, 15. Juli: 14 bis 20 Uhr freies Fahren, DJ Sound

Dienstag, 16. Juli: 14 bis 20 Uhr freies Fahren, DJ Sound

Mittwoch, 17. Juli: 14 bis 20 Uhr freies Fahren, DJ Sound, Parkour-Workshop

Donnerstag, 18. Juli: 14 bis 20 Uhr freies Fahren, DJ Sound, Skateboard-Workshop

Freitag, 19. Juli: 14 bis 20 Uhr freies Fahren, Mexican DJ, Mexican Lounge

Samstag, 20. Juli: 14 bis 19 Uhr freies Fahren; 19 bis 20 Uhr Skatenight; 20 bis 23 Uhr Rollschuhdisco, America Day

Seit drei Monaten seien die Vorbereitungen für das Rampa Zamba in vollem Gange, sagt Engelstätter. Viel Arbeit hätten die Genehmigungen gemacht, die er immer wieder bei verschiedenen Behörden einholen musste. Doch insgesamt sei die Planung deutlich entspannter verlaufen als im recht hektischen Jahr 2018. Über Instagram und Snapchat habe er bereits für das Rampa Zamba geworben, außerdem bei verschiedenen Skate-Events in der Umgebung. Engelstätter rechnet deshalb mit deutlich mehr Besuchern. Und er hofft, dass die eine oder andere Schulklasse ihren Lehrer davon überzeugen kann, in den letzten Tagen vor den Sommerferien eine Exkursion auf das Festival zu machen.

