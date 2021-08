Fußball Bezirksliga

Jetzt hat es Bobingen erwischt

Berkay Akgün (am Ball) will beim Heimspiel gegen Bad Grönenbach die erste Saison-Niederlage vergessen machen.

Plus Bobingen verlor in Heimertingen, will aber im Heimspiel am Samstag gleich wieder punkten. Mit Bad Grönenbach kommt ein Spitzenteam mit negativem Trend.

Von Christopher Detke

Nach drei Siegen zum Auftakt waren Bobingens Antreiber im Mittelfeld, Berkay Akgün und seine Kollegen, zum Zuschauen gezwungen. Der Spielplan hatte den Bobingern am vergangenen Wochenende eine Pause beschert und scheinbar ein wenig den Rhythmus genommen. Denn im Auswärtsspiel unterlagen sie am Mittwoch beim bis dahin sieglosen FC Heimertingen mit 1:2. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte glich Bobingens Maximilian Krist zwar den Rückstand aus. Doch kurz darauf erzielte Sofian Bensadoun den Siegtreffer für die Gastgeber. Zwar waren die Bobinger meist überlegen, Heimertingen agierte jedoch insgesamt zielstrebiger.

