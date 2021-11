Fußball Elferkette

Ein Spaßvogel mit Kämpferherz und Hang zum Abenteuer

Plus Verteidiger Christoph Vögele vom Aufsteiger SV Hurlach ist auf dem Platz humorlos – daneben aber der Spaßvogel der Mannschaft.

Von Marcus Angele

Der Aufsteiger aus Hurlach macht in dieser Saison keine schlechte Figur. Mit einem Traumstart von sechs Spielen ohne Niederlage, davon vier Siege, legte das Team den Grundstein für eine wohl ruhige Saison ohne Abstiegssorgen. In den letzten Begegnungen konnten die Oberbayern allerdings nicht mehr so glänzen und fanden sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle ein. Ein Garant in der Abwehr ist hier Rechtsverteidiger Christoph Vögele. Er ist mit seinen trotz erst 25 Jahren schon ein alter Hase in der Mannschaft. Der Maschinenbaustudent gilt dabei als eher humorloser Akteur, der bis zur letzten Minute kämpft, aber selten unfaire Mittel einsetzen muss. Neben dem Platz ist er laut Trainer Marco La Spina der Spaßvogel der Mannschaft, dem immer der Schalk im Nacken sitzt. Neben Fußball spielt Vögele gerne Squash oder kurvt mit seiner Vespa durch die Gegend. Als guter Onkel verbringt er auch gerne Zeit mit seinen beiden kleinen Neffen und versucht ihnen schon mal den Ball näher zu bringen. Im Interview erzählt er noch etwas mehr von sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

