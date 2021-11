Derbystimmung in Langerringen

Plus Die SpVgg Langerringen erwartet mit der U23 des TSV Schwabmünchen den Nachbarn und die Königsbrunner Teams wollen Boden gutmachen. Unsere Kreisliga-Vorschau.

Dieses Derby des 17. Spieltags in der Fußball-Kreisliga Augsburg hat Beziehungscharakter. Denn die beiden Nachbarvereine SpVgg Langerringen und der große TSV Schwabmünchen begegnen sich seit dem Aufstieg der Langerringer regelmäßig. Der Kader der SpVgg ist gespickt mit ehemaligen Schwabmünchnern. Nicht nur das Trainer-Duo Klaus Köbler und Daniel Koller, sondern auch Spieler wie Torwart Patrick Joder, Joshua Hieber, Gero Wurm, Yannick Keiß oder Michael Keppeler haben viele Jahre das schwarz-weiße Trikot der Schwabmünchner getragen, bevor sie das Blau der Langerringer überstreiften. Zuletzt kam von diesen Spielern aber nur Joshua Hieber beim 2:0-Auswärtssieg beim TSV Königsbrunn zum Einsatz. Wann die anderen Ex-Schwabmünchner wieder ins Team zurückkehren, ist noch ungewiss.