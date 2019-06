Graben: Autofahrer müssen mit Anzeige rechnen

Leicht verletzt wurde ein Mann, der in Schwabmünchen von seinem Fahrrad stürzte. Er war erheblich alkoholisiert.

