Leonhardiritt: 50 Pferde und Gespanne ziehen durch Großaitingen

Plus Viele Vereine haben in Großaitingen den Leonhardiritt gefeiert. Dutzende Zuschauer säumten die Straße, um das Spektakel zu sehen. Einige Neulinge waren dabei.

Es hätte nicht schöner sein können: Bei Sonnenschein sind über 50 Pferde und Gespanne durch Großaitingen gezogen. Zum 47. Mal fand der Leonhardiritt statt. Zahlreiche Reiterinnen und Reiter aus dem Ort und dem Umland nahmen teil. Auch Großaitinger Vereine und Organisationen wie die Feuerwehr, die Singoldschützen, der Liederkranz, der Burscheinverein und das Rote Kreuz zogen von der St.-Nikolaus-Kirche zwei Kilometer durch das Dorf zur Leonhardskapelle.