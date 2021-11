Unbekannter beschädigt Auto

Ein Unbekannter hat in Großaitingen ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, wurde in der Alemannenstraße in Großaitingen ein grauer VW Golf beschädigt. An Kotflügel und Türe an der Fahrerseite waren mehrere Kratzer erkennbar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (SZ)